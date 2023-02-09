Enkaz altında duygu dolu anlar... Sağ kurtarılan 3 yaşında Eya ölen annesini bırakmak istemedi

Hatay Antakya'da oturdukları binanın enkazı altından sağ çıkarılan 3 yaşındaki Eya Haddap'ın görüntüleri bir yandan sevince boğarken diğer yandan da yüreklerimizi yaktı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Hatay'da Tunceli 4. Komando Tugay Komutanlığına bağlı askerler, Denizde Acil Müdahale Arama Kurtarma Derneği üyeleri ile arama kurtarma gönüllüsü ekipler, Türkmenbaşı Caddesi'ndeki apartmanda kurtarma çalışması gerçekleştirdi.