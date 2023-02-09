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    • Yaşam
    • 09.02.2023 14:54
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    • 09.02.2023 15:01
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    Enkaz altında duygu dolu anlar... Sağ kurtarılan 3 yaşında Eya ölen annesini bırakmak istemedi

    Hatay'da deprem sonrası binanın enkazı altında kalan 3 yaşındaki Eya Haddap depremden 70 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. O anlar yürek yakan anlara da sahne oldu. 3 yaşında Eya enkaz altında hayatını kaybeden annesini bırakmak istemedi.

    Annesini bırakmadı

    Hatay Antakya'da oturdukları binanın enkazı altından sağ çıkarılan 3 yaşındaki Eya Haddap'ın görüntüleri bir yandan sevince boğarken diğer yandan da yüreklerimizi yaktı.

    Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Hatay'da Tunceli 4. Komando Tugay Komutanlığına bağlı askerler, Denizde Acil Müdahale Arama Kurtarma Derneği üyeleri ile arama kurtarma gönüllüsü ekipler, Türkmenbaşı Caddesi'ndeki apartmanda kurtarma çalışması gerçekleştirdi.

    Binanın enkazında dün başlayan ve gün içinde devam eden arama kurtarma çalışmalarında aynı aileden 3 kişiyi kurtaran ekipler, ilk depremden 70 saat sonra 3 yaşındaki Eya Haddap'a ulaşıldı.

    ÖLEN ANNESİNİ BIRAKMAK İSTEMEDİ
    Minik Eya ölen annesinin bırakmak istemedi.

    "KIZI BİZE EMANET ETTİ"
    Minik Eya'yı kurtaran ekip, "Biz girdik anne son nefesiyle kafasını kaldırdı. Ağabey herhalde kızı bize emanet etti." dedi.

    Eya'nın kurtarılması sevince boğarken annesinin hayatını kaybetmesi ise yürekleri yaktı.

        Türkmenbaşı Caddesi'ndeki bir apartmanda dün başlayan arama kurtarma çalışmalarında depremden 60 saat sonra Mulhem Al Haddap ve kardeşi Mahir Al Haddap kurtarılmıştı.

        Ekipler, depremin 61'inci saatinde Mulhem Al Haddap'ın kızı 8 yaşındaki Beyan Haddap'ı da bulunduğu yerden çıkarmayı başarmıştı.

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        Haberler Yaşam Enkaz altında duygu dolu anlar... Sağ kurtarılan 3 yaşında Eya ölen annesini bırakmak istemedi
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