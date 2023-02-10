‘Pes artık’ dedirten sözler! Yaptığı site yıkıldı, ‘normal’ dedi

Yüzyılın felaketine sahne olan 10 ilde kurtarma çalışmaları devam ederken, yıkılan binalar da mercek altına alındı. Hatay'da 2019 yılında tamamlanan ve daireleri milyonlarca liraya satılan 'Güçlü Bahçe City' isimli 5 bloklu sitede 2 blok yıkılırken; burayı yapan Ser-al İnşaat'ın sahibi Servet Altaş'ın açıklamaları 'Pes' dedirtti. Şu an deprem bölgesinde yardım çalışmalarına katıldığını belirten Altaş, şöyle konuştu: "Güçlü Bahçe City'de 2 blok çöktü, diğer 3 blok ayakta. Yani zaten depremin vuruş şekli, fay hatlarının oluşu, geçişi buna bir şey dayanmaz ki. Şehir yerle bir oldu. Güçlü Bahçe City'nin yanında şu anda devam eden proje devrildi, yerle bir oldu. Benim kendi oturduğum ev de yıkıldı. Ben de dışarıdayım. Bu şehirde 5 bin konut ürettim. Bu 5 bin konuttan, 2 veya 3 blok yıkılmış ise zaten böyle 8 civarındaki bir depreme karşı yıkılması normal. Bunlar yıkılacak."