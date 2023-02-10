‘Pes artık’ dedirten sözler! Yaptığı site yıkıldı, ‘normal’ dedi

Yüzyılın felaketine sahne olan 10 ilde kurtarma çalışmaları devam ederken, yıkılan binalar da mercek altına alındı. Hatay'da 2019 yılında tamamlanan ve daireleri milyonlarca liraya satılan 'Güçlü Bahçe City' isimli 5 bloklu sitede 2 blok yıkılırken; burayı yapan Ser-al İnşaat'ın sahibi Servet Altaş'ın açıklamaları 'Pes' dedirtti. Şu an deprem bölgesinde yardım çalışmalarına katıldığını belirten Altaş, şöyle konuştu: "Güçlü Bahçe City'de 2 blok çöktü, diğer 3 blok ayakta. Yani zaten depremin vuruş şekli, fay hatlarının oluşu, geçişi buna bir şey dayanmaz ki. Şehir yerle bir oldu. Güçlü Bahçe City'nin yanında şu anda devam eden proje devrildi, yerle bir oldu. Benim kendi oturduğum ev de yıkıldı. Ben de dışarıdayım. Bu şehirde 5 bin konut ürettim. Bu 5 bin konuttan, 2 veya 3 blok yıkılmış ise zaten böyle 8 civarındaki bir depreme karşı yıkılması normal. Bunlar yıkılacak."
'OĞLUMU KURTARDIM'
Duvarı çatlamış olan bir sürü binaları da olduğunu söyleyen Servet Altaş, şöyle devam etti: "Yıkılan yok. Duvarları patlamış, dökülmüş, çatlamış, yıkılan yok, hiçbir şey yok. Can kaybı da yok, bir tane bile. Güçlü Bahçe City'de can kaybı var maalesef. Kaç kişi olduğunu bilmiyoruz. Güçlü Bahçe en son yıkılacak sitelerden birisiydi. Benim kendi oğlum Güçlü Bahçe'de oturuyordu, enkaz altında kaldı, oğlumu ben enkazdan çıkardım."
BÜYÜK REKLAMLARLA TANITILDI
Hatay'da yıkılan, spor dünyasından birçok ismin kaldığı 12 katlı 250 daireli Rönesans Rezidans da dikkatleri çekti. Binayı yapan şirketin "Cennetten bir kare" diye paylaştığı sitede bini aşkın kişi yaşıyordu. Rezidans sokaktaki başka binaya da hasar verdi.