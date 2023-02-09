Milli mücadele! Yüzyılın çifte felaketinde Türkiye tek yürek oldu

Türkiye, tarihinin en büyük felaketiyle sarsıldı! 9 saat arayla yaşanan 7.7 ve 7.6'lık iki deprem, 10 ilimizi yıktı! Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da, toplamda 6 bin 644 bina yıkıldı. 85 milyon ise yaraları sarmak için kolları sıvadı. 81'ilden depremzedelere ulaştırılmak üzere yardım kampanyası başlatıldı. Yaşamsal malzemelerin yanı sıra battaniye, bebek bezi ve çadır gibi malzemelerden oluşan koliler, vatandaşlar tarafından tek tek hazırlandı. 7'den 77'ye binlerce kişi, kolilerinin hazırlanmasında omuz omuza çalıştı. Her kentte spor salonları, toplanan yardımlarla doldu taştı.
GEMİLER... HATTA TIRLAR
Türkiye'nin dört bir yanından çıkan yardım TIR'ları depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda da yardım çalışmaları hızlandı. Pergamon Seaways İstanbul'dan, Ulusoy-5 gemisi ise İzmir'den İskenderun Körfezi'ne doğru yola çıktı. Gemide 74 çekici-dorse, 34 vinç, 21 kepçe, 35 kamyon, 11 dorse olmak üzere toplam 254 araç yüklendiği vurgulandı.
AFAD LİSTEYİ SIRALADI
Peş peşe yaşanan iki depremin ardından tüm Türkiye kenetlendi. 85 milyon, afet bölgelerine yardım elini uzatmak üzere harekete geçti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem bölgesi için ihtiyaç listesini belirledi. Öncelikli olarak şu ürünlere yer verilmesini istedi: Elektrikli su ısıtıcı, mont, ayakkabı, ekmek, su, büyük-küçük tüp, odun sobası, cep ısıtıcısı, kadınerkek iç giyim ve çorap, kadın-erkek içlik, yağmurlukçorap, uyku tulumuyastık, yatak ve nevresim takımı, tek kullanımlık tabakbardak- çatal-kaşık, tava-su ısıtıcısı, kavurma, barbunya, peynir, konserve, kaşar, peynir, zeytin, su, ekmek ve hazır gıda... Ömer ÇETİN