Milli mücadele! Yüzyılın çifte felaketinde Türkiye tek yürek oldu

Türkiye, tarihinin en büyük felaketiyle sarsıldı! 9 saat arayla yaşanan 7.7 ve 7.6'lık iki deprem, 10 ilimizi yıktı! Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da, toplamda 6 bin 644 bina yıkıldı. 85 milyon ise yaraları sarmak için kolları sıvadı. 81'ilden depremzedelere ulaştırılmak üzere yardım kampanyası başlatıldı. Yaşamsal malzemelerin yanı sıra battaniye, bebek bezi ve çadır gibi malzemelerden oluşan koliler, vatandaşlar tarafından tek tek hazırlandı. 7'den 77'ye binlerce kişi, kolilerinin hazırlanmasında omuz omuza çalıştı. Her kentte spor salonları, toplanan yardımlarla doldu taştı.