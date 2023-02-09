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    Milli mücadele! Yüzyılın çifte felaketinde Türkiye tek yürek oldu

    Kahramanmaraş, 9 saat arayla iki depremle sallandı. 10 ilde, binlerce bina yıkıldı. Türkiye ise adeta milli bir mücadeleye imza attı. Tek yürek olan 85 milyon, kolları sıvadı. Depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. Hazırlanan TIR’lar dolusu yaşamsal malzeme, AFAD öncülüğünde bölgelere aktarıldı.

    Milli mücadele

    Türkiye, tarihinin en büyük felaketiyle sarsıldı! 9 saat arayla yaşanan 7.7 ve 7.6'lık iki deprem, 10 ilimizi yıktı! Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da, toplamda 6 bin 644 bina yıkıldı. 85 milyon ise yaraları sarmak için kolları sıvadı. 81'ilden depremzedelere ulaştırılmak üzere yardım kampanyası başlatıldı. Yaşamsal malzemelerin yanı sıra battaniye, bebek bezi ve çadır gibi malzemelerden oluşan koliler, vatandaşlar tarafından tek tek hazırlandı. 7'den 77'ye binlerce kişi, kolilerinin hazırlanmasında omuz omuza çalıştı. Her kentte spor salonları, toplanan yardımlarla doldu taştı.



    GEMİLER... HATTA TIRLAR
    Türkiye'nin dört bir yanından çıkan yardım TIR'ları depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda da yardım çalışmaları hızlandı. Pergamon Seaways İstanbul'dan, Ulusoy-5 gemisi ise İzmir'den İskenderun Körfezi'ne doğru yola çıktı. Gemide 74 çekici-dorse, 34 vinç, 21 kepçe, 35 kamyon, 11 dorse olmak üzere toplam 254 araç yüklendiği vurgulandı.



    AFAD LİSTEYİ SIRALADI
    Peş peşe yaşanan iki depremin ardından tüm Türkiye kenetlendi. 85 milyon, afet bölgelerine yardım elini uzatmak üzere harekete geçti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem bölgesi için ihtiyaç listesini belirledi. Öncelikli olarak şu ürünlere yer verilmesini istedi: Elektrikli su ısıtıcı, mont, ayakkabı, ekmek, su, büyük-küçük tüp, odun sobası, cep ısıtıcısı, kadınerkek iç giyim ve çorap, kadın-erkek içlik, yağmurlukçorap, uyku tulumuyastık, yatak ve nevresim takımı, tek kullanımlık tabakbardak- çatal-kaşık, tava-su ısıtıcısı, kavurma, barbunya, peynir, konserve, kaşar, peynir, zeytin, su, ekmek ve hazır gıda... Ömer ÇETİN



        Kardeş ülke Azerbaycan'dan bir vatandaş, aracına yüklediği yardımları Türkiye'ye getirmek için yola çıktı.Küçük-büyük herkes, deprem bölgesine yardım taşıdı.



        85 milyon, deprem bölgesindeki ihtiyaçları karşılamak için kenetlendi.



        Vatandaşlar, bölgeye yaşamsal malzeme, bebek maması ve erzak gönderdi.



            Küçük yürekler, depremzede kardeşleri için attı. En sevdikleri oyuncakları onlara moral olması için yolladı. Üzerine yazdıkları notlar ise duygulandırdı.



            KAN KARDEŞLİĞİ
            Asrın felaketinin ardından tüm Türkiye'de seferberlik ilan edildi. Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın çağrısıyla milyonlar kan bağışı noktalarına akın etti. Yoğunluk üçüncü gün de devam etti. Sağlık uzmanları kanın muhafaza süresinin 6 gün olduğu dile getirdi. Bağışların günlere yayılarak yapılmasını önerdi. Tüm Türkiye, deprem bölgesindeki ihtiyaçları karşılanması için kan bağışında bulundu.

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