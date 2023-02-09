Depremzedeler Antalya'da tek tek otellere yerleştiriliyor





'TÜRK HALKI BİRLİK OLMAYI BİLİYOR'

Abdullah Gözükara, büyük üzüntü içinde olduğunu belirterek, "Elbistan'da binalar yıkıldı. Yıkılmayan binaların da içerisine girilecek durum yok. Kimisi yan yatmış kimisi çatlamış. Türk halkına teşekkür ediyoruz. Türk milletinin duyarlılığı sayesinde iş makinesi, yardımlar, AFAD, orada. Büyük hasar var ama yaraları saracağız. Türk halkı birlik olmayı biliyor. Başka ülkeler gibi değiliz. El birliği ile bunu da atlatacağız. Devletimiz güçlü. Bize böyle bir imkan sundukları için teşekkür ederiz. Biz geldik, aklımız orada kalan vatandaşlarımızda. Onlar ne durumdalar? Onlara da gereken yapılır" diye konuştu.