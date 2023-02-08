Yürek dayanmadı! Enkazda kızının kurtarılmasını bekleyen imam Adem Dalaslan kalp krizi geçirdi

Hatay'da 6 ay önce sosyal güvenlik uzmanı olarak göreve başlayan Büşra Dalaslan'ın (25) kaldığı bina Kahramanmaraş merkezli depremde çöktü. O sırada evde bulunan annesi ve kardeşi enkazdan çıkmayı başarırken Büşra, çıkamadı.

BABASININ YÜREĞİ DAYANMADI

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde imam olarak görev yapan baba Adem Dalaslan, kızının enkazda kaldığını duyanca Hatay'a gitti. Burada enkaz başında kızından gelecek bir haberi umutla beklerken kalp krizi geçiren baba Dalaslan, hayatını kaybetti.

Cenazesi Hatay'dan, Yozgat'a getirilen Dalaslan için Şefaatli Merkez Camisinde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Dalaslan, Yozgat'ın Topaç köyü mezarlığında toprağa verildi. Kızı Büşra Dalaslan'ın halen enkaz altında bulunduğu öğrenildi.