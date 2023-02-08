Duygu dolu anlar! AFAD ekipleri ağlayan minik Yusuf'a elleriyle su içirdi

Deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Kastamonu'dan Kahramanmaraş'a giden AFAD ekibi, enkazdan 11 kişiyi kurtardı.
Kastamonu AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye giden 17 kişilik Kastamonu AFAD ekibi, yıkılan binaların enkazında kurtarma çalışması yaptı.
Ekipler kurtarma yaptığı sırada vatandaşlar ve çocuklarla da sohbet etti.Hamza isimli bir çocukla sohbet eden ekipler, çocuğa su verdi.
Yabancı uyruklu Yusuf isimli bir çocuğun da yardımına yetişen ekipler ağlayan çocuğa elleriyle su içirdi.