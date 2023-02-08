Duygu dolu anlar! AFAD ekipleri ağlayan minik Yusuf'a elleriyle su içirdi

Deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Kastamonu'dan Kahramanmaraş'a giden AFAD ekibi, enkazdan 11 kişiyi kurtardı.



Kastamonu AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye giden 17 kişilik Kastamonu AFAD ekibi, yıkılan binaların enkazında kurtarma çalışması yaptı.