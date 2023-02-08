Kalyon Holding depremin yaralarını sarıyor! Gaziantep İslahiye'ye 3 bin kişilik konteyner kent kurulacak

Kalyon Holding'ten yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sonrası 2 bin 336 gönüllüsüyle afet bölgesinde yer alıp, barınmadan enkaz kaldırma teçhizatı ve makinelerine, gıda, giysi ve ilaç yardımlarından psikolojik desteğe tüm imkanlarını seferber etti.

Deprem bölgesindeki vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli tüm girişimleri, başta AFAD olmak üzere ilgili devlet kurumları ile istişare ve koordinasyon halinde yürüten şirket, ilk etapta Gazianteplilere Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin kapılarını açıp, bölgede 7 bin 756 afetzedenin barınma ve gıda ihtiyacını karşıladı.

KALYON HOLDİNG 3 BİN KİŞİLİK KONTEYNER KENT KURACAK

Kalyon Holding, şimdi de Gaziantep'in İslahiye ilçesine 3 bin kişilik konteyner kent kurmak için harekete geçti.

Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu başta olmak üzere tüm üst yönetimi ve 2 bin 336 gönüllü çalışanı ile sahada yaralara merhem olmak için çalışan Holding, konteyner kentte depremzedelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak.