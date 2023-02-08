Rezil görüntüler! 2 kadın canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçti

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler kayıtlara yüzyılın felaketi olarak geçerken Türkiye'de milli yas ilan edildi. Depremin en çok etkilediği 10 ilde ise OHAL ilan edildi.
Türkiye yaralarını sarmak için kollarını sıvarken sosyal medyada 'tık' için insanlığından vazgeçenler de rezilliklerine yenisini ekliyor.
Sosyal medyada canlı yayın açan 2 kadın depremlerle dalga geçti.
"YERLE BİR OLSUN BURALAR" DEYİP KAHKAHA ATTILAR
Canlı yayın açan kadınlar "Allah'ım sen bu ülkeye bir daha deprem nasip eyle. İnşallah yine deprem olsun, yerle bir olsun buralar." şeklinde skandal ifadeler kullanıp kahkaha attılar.