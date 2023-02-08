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    • Yaşam
    • 08.02.2023 09:18
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    • 08.02.2023 09:36
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    Rezil görüntüler! 2 kadın canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçti

    Kahramanmaraş'ta peş peşe gelen depremler yüreklerimizi yakarken sosyal medyada 'tık' için insanlığından vazgeçenlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Sosyal medyada canlı yayın açan 2 kadın depremlerle dalga geçti. Sosyal medyada tepki çeken görüntüler sonrası 2 şahıs da gözaltına alındı.

    Rezil görüntüler!

    6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler kayıtlara yüzyılın felaketi olarak geçerken Türkiye'de milli yas ilan edildi. Depremin en çok etkilediği 10 ilde ise OHAL ilan edildi.

    Türkiye yaralarını sarmak için kollarını sıvarken sosyal medyada 'tık' için insanlığından vazgeçenler de rezilliklerine yenisini ekliyor.

    Sosyal medyada canlı yayın açan 2 kadın depremlerle dalga geçti.

    "YERLE BİR OLSUN BURALAR" DEYİP KAHKAHA ATTILAR
    Canlı yayın açan kadınlar "Allah'ım sen bu ülkeye bir daha deprem nasip eyle. İnşallah yine deprem olsun, yerle bir olsun buralar." şeklinde skandal ifadeler kullanıp kahkaha attılar.

        DANS ETMEYE DEVAM ETTİLER!
        Canlı yayına katılan kullanıcılar bu sözlere tepki gösterdi. Şahıslar, gelen tepkiler üzerine utanmadan "Şimdi ağla "Şimdi ağlayacaklar yapmayın." ifadelerini kullandılar.

        Gelen tepkilerle dalga geçen şahıslar, canlı yayında utanmadan dans etmeye devam etti.

        GÖZALTINA ALINDILAR
        Skandal sonrası yağan şikayetlerin arından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde iki şahıs da gözaltına alındı.

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