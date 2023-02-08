Ordu'da yürek yakan olay: Yangında 1'i bebek 2 çocuk öldü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde sabaha karşı bir evde çıkan yangın sonucu 1'i bebek 2 çocuk hayatını kaybetti.
Yangın, ilçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi.
KURTULSUN DİYE CAMDAN SALINAN ÇOCUK ÖLDÜ
Edinilen bilgiye göre, Suriyeli ailenin kaldığı 4 katlı binanın çatı katından dumanların yükselmeye başladığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Dairede çıkan yangın kısa sürede büyüyerek, tüm odaları sardı. Bu esnada evde bulunan ve iddiaya göre 'kurtulması' için camdan aşağıya bırakılan Hacide Hamido (7) isimli çocuk hayatını kaybetti.
2 YAŞINDAKİ BEBEK YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Bu esnada evde bulunan Muhammed Hamido (2) isimli bebeğin yangın nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.