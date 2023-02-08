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    • Yaşam
    • 08.02.2023 09:51
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    • 08.02.2023 10:08
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    Ordu'da yürek yakan olay: Yangında 1'i bebek 2 çocuk öldü

    Ordu'da yürek yakan bir olay yaşandı. Fatsa ilçesinde sabaha karşı bir evde çıkan yangın sonucu 1'i bebek 2 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi de dumandan etkilendi. İşte detaylar...

    Ordu’da yürek yakan olay

    Ordu'nun Fatsa ilçesinde sabaha karşı bir evde çıkan yangın sonucu 1'i bebek 2 çocuk hayatını kaybetti.

    Yangın, ilçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi.

    KURTULSUN DİYE CAMDAN SALINAN ÇOCUK ÖLDÜ
    Edinilen bilgiye göre, Suriyeli ailenin kaldığı 4 katlı binanın çatı katından dumanların yükselmeye başladığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Dairede çıkan yangın kısa sürede büyüyerek, tüm odaları sardı. Bu esnada evde bulunan ve iddiaya göre 'kurtulması' için camdan aşağıya bırakılan Hacide Hamido (7) isimli çocuk hayatını kaybetti.

    2 YAŞINDAKİ BEBEK YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ
    Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Bu esnada evde bulunan Muhammed Hamido (2) isimli bebeğin yangın nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yangın nedeniyle evde bulunan Bene Hamido, Halid Hamido, Tagrit Hamido ve Rukiye Hamido ise dumandan etkilenerek hastanelere kaldırıldı.

        İlk belirlemelere göre, ısınmak için kullanılan elektrikli sobadan çıktığı ileri sürülen yangın nedeniyle geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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