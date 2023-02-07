Yaralı olarak getirilen minik Eymen’in 'baba' diye ağlaması yürek parçaladı

FARKLI HASTANELERE TAŞINDILAR

Aynı uçakla getirilen diğer yaralılar ise Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hamidiye Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi ile Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.