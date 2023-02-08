Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde yıkılan apartmandan anne Ayşegül Suçağı depremden 52 saat sonra sağ olarak kurtarılırken, çocukları Buğra ve Buğlem'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Çocuklarının cesetlerini görüp, teşhis eden acılı baba Ümit Suçağı ise, "Beni bırakıp nereye gidiyorsunuz" diyerek feryat etti.
Merkez 12 Şubat İlçesi Azerbaycan Bulvarı üzerinde bulunan Seçkin Apartmanı, 7.7'lik depremde yerle bir oldu. Deprem sırasında bir fabrikada gece vardiyasında olan Ümit Suçağı, depremden kaçarak kurtuldu. Eşine telefonla ulaşamayınca hemen eve gelen Suçağı, apartmanın yerle bir olduğunu gördü. Ümit Suçağı, eşi Ayşegül ile çocukları Buğra ve Buğlem'in içeride olduğunu söyleyip, ekiplerden yardım istedi.
BU ACIYA YÜREK DAYANMAZ
Ümit Suçağı, deprem anından itibaren enkazın önünden biran olsun ayrılmadı. Oturduğu kaldırımdan çalışmaları izleyen Suçağı, depreminin üzerinden 52 saat geçtikten sonra önce mutlu haberi ardından da acı haberi aldı. Enkazdan önce anne Ayşegül sağ olarak çıkartıldı. Annenin, Çocuklarının da yanında olduğunu söylemesi üzerine ekipler çalışmalarını o yönde yaptı. Ancak çok geçmeden acı haber geldi. Önce Buğra'nın ardından da kız kardeşi Buğlem'in cansız bedenlerine ulaşıldı.