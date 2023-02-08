



BU ACIYA YÜREK DAYANMAZ

Ümit Suçağı, deprem anından itibaren enkazın önünden biran olsun ayrılmadı. Oturduğu kaldırımdan çalışmaları izleyen Suçağı, depreminin üzerinden 52 saat geçtikten sonra önce mutlu haberi ardından da acı haberi aldı. Enkazdan önce anne Ayşegül sağ olarak çıkartıldı. Annenin, Çocuklarının da yanında olduğunu söylemesi üzerine ekipler çalışmalarını o yönde yaptı. Ancak çok geçmeden acı haber geldi. Önce Buğra'nın ardından da kız kardeşi Buğlem'in cansız bedenlerine ulaşıldı.