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    • Yaşam
    • 08.02.2023 17:11
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    • 08.02.2023 17:24
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    Bu uygulama hayat kurtarır: Deprem.basarsoft... Depremzedeler için yardım noktaları ve koordinat ekleniyor

    Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası devlet ve millet el ele verdi. Yaralar sarılırken kurtarma çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Depremzedelerin hayatını kurtaracak bir uygulama da geliştirildi. Başarsoft tarafından geliştirilen ve deprem.basarsoft olarak ulaşılan portal, depremde yıkılan bina ve yollar ile adres tabelalarının kaybolduğu durumlarda koordinata dayalı ulaşım sağlıyor. Söz konusu uygulama yardım ekiplerinin yardım istenen enkazlara yönlendirilmesini de sağlıyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Bu uygulama hayat kurtarır

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde deprem 10 ilde yıkıma sebep oldu.

    Depremin ardından devlet ve millet el ele vererek arama-kurtarma çalışmalarına başladı.

    Deprem yüreklerimizi yakarken enkaz altından sağ çıkarılan vatandaşlar umudun da tükenmediğini gösteriyor.

    VATANDAŞLAR ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILIYOR
    Depremin merkez üssü Kahramanmaraş olmak üzere afetle sarsılan illerde genç, yaşlı, kadın, erkek, bebek çok sayıda kişi enkaz altından kurtarıldı.

    Umutları artıran kuryarma haberleri için görsele tıklayınız;

    HAYAT KURTARACAK UYGULAMA
    Arama-kurtarma çalışmaları kapsamında depremzedelerin hayatını kurtaracak bir uygulama da geliştirildi.

    Başarsoft tarafından geliştirilen ve deprem.basarsoft olarak ulaşılan portal, depremde yıkılan bina ve yollar ile adres tabelalarının kaybolduğu durumlarda koordinata dayalı ulaşım sağlıyor.

    Söz konusu portala 'deprem.basarsoft.com.tr' adresi üzerinden erişilebiliyor.

    Portala ihtiyaç duyan herkes yardım talebini girebilirken yeni talepler için portalda '+' işareti yer alıyor.

    '+' işaretine basılınca butonuna basıldığında veri giriş ekranına ulaşılıyor ve yer isim ne zaman alındığı veya ihtiyaçları sisteme kaydediliyor.

        Sistemde binlerce talep koordinatlandırılmış olarak gözüküyor.

        Kırmızı noktalarla yardım talepleri görülürken noktaya tıklandığında taleplerin detayları görülüyor.

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        Haberler Yaşam Bu uygulama hayat kurtarır: Deprem.basarsoft... Depremzedeler için yardım noktaları ve koordinat ekleniyor
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