Bu uygulama hayat kurtarır: Deprem.basarsoft... Depremzedeler için yardım noktaları ve koordinat ekleniyor

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde deprem 10 ilde yıkıma sebep oldu.

Depremin ardından devlet ve millet el ele vererek arama-kurtarma çalışmalarına başladı.

Deprem yüreklerimizi yakarken enkaz altından sağ çıkarılan vatandaşlar umudun da tükenmediğini gösteriyor.

VATANDAŞLAR ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILIYOR

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş olmak üzere afetle sarsılan illerde genç, yaşlı, kadın, erkek, bebek çok sayıda kişi enkaz altından kurtarıldı.

Umutları artıran kuryarma haberleri için görsele tıklayınız;

HAYAT KURTARACAK UYGULAMA

Arama-kurtarma çalışmaları kapsamında depremzedelerin hayatını kurtaracak bir uygulama da geliştirildi.

Başarsoft tarafından geliştirilen ve deprem.basarsoft olarak ulaşılan portal, depremde yıkılan bina ve yollar ile adres tabelalarının kaybolduğu durumlarda koordinata dayalı ulaşım sağlıyor.