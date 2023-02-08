Beşiz sahibi Huyluoğlu ailesi depremde enkaz altında kaldı! Aileden yalnızca miniklerden biri olan minik Muhammed kurtuldu

Suudi Arabistan doğumlu aslen Trabzonlu olan Merve Özer ve Hüseyin Huyluoğlu çifti, hac ve umrede ibadet yaparken tanıştı. 2013 yılında evlendi. 2016'da bir kızları, Mart 2020'de ise Yusuf, Muhammed, Hamza, Necla ve Selma isimlerini verdikleri beşizleri dünyaya getirdi. Koronavirüs salgınında Suudi Arabistan'da zorluk yaşayan aile, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın devreye girmesiyle Türkiye'ye getirildi. Hatay Antakya'da yaşamaya başlayan 6 çocuklu Huyluoğlu ailesi, Türkiye'yi yasa boğan depremde enkazda kaldı. Depremde sadece beşizlerden biri olan Muhammed kurtuldu. Hüseyin Huyluoğlu'nun çalıştığı turizm firması tarafından ailenin fotoğrafını paylaşarak, "Mekke Rehberimiz Hüseyin Huyluoğlu, Hatay depreminde ailesi ile birlikte vefat etmiştir. Sadece oğlu Muhammed kurtulmuştur. Rabbim mekanlarını cennet eylesin, Rabbim ailesine sabır versin." denildi. Mustafa BAKIRHAN
MUSTAFA'DANACI HABER
Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde 7 yıl önce çift kol nakli yapılan Mustafa Sağır da Adıyaman'daki depremde hayatını kaybetti. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Bir acı haber daha aldık. Oysa Mustafa Sağır, yıllar sonra kavuştuğu kollarıyla nasıl da yaşamı kucaklamıştı" dedi.