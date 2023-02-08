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    Beşiz sahibi Huyluoğlu ailesi depremde enkaz altında kaldı! Aileden yalnızca miniklerden biri olan minik Muhammed kurtuldu

    Beşiz sahibi Huyluoğlu ailesi, Türkiye'yi yasa boğan depremde enkazda kaldı. Aileden yalnızca miniklerden biri olan minik Muhammed sağ çıktı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Beşiz kabus

    Suudi Arabistan doğumlu aslen Trabzonlu olan Merve Özer ve Hüseyin Huyluoğlu çifti, hac ve umrede ibadet yaparken tanıştı. 2013 yılında evlendi. 2016'da bir kızları, Mart 2020'de ise Yusuf, Muhammed, Hamza, Necla ve Selma isimlerini verdikleri beşizleri dünyaya getirdi. Koronavirüs salgınında Suudi Arabistan'da zorluk yaşayan aile, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın devreye girmesiyle Türkiye'ye getirildi. Hatay Antakya'da yaşamaya başlayan 6 çocuklu Huyluoğlu ailesi, Türkiye'yi yasa boğan depremde enkazda kaldı. Depremde sadece beşizlerden biri olan Muhammed kurtuldu. Hüseyin Huyluoğlu'nun çalıştığı turizm firması tarafından ailenin fotoğrafını paylaşarak, "Mekke Rehberimiz Hüseyin Huyluoğlu, Hatay depreminde ailesi ile birlikte vefat etmiştir. Sadece oğlu Muhammed kurtulmuştur. Rabbim mekanlarını cennet eylesin, Rabbim ailesine sabır versin." denildi. Mustafa BAKIRHAN



    YAKUP TAŞ KURTARILAMADI
    Adıyaman'daki depremde AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş da göçük altında kaldı. Taş ile ilgili acı haber, AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz'dan geldi. Evli ve 6 çocuk babası Yakup Taş, 27. Dönem AK Parti Adıyaman Milletvekili olarak görev yapıyordu.



    MUSTAFA'DANACI HABER
    Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde 7 yıl önce çift kol nakli yapılan Mustafa Sağır da Adıyaman'daki depremde hayatını kaybetti. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Bir acı haber daha aldık. Oysa Mustafa Sağır, yıllar sonra kavuştuğu kollarıyla nasıl da yaşamı kucaklamıştı" dedi.



        EN ÇARESİZ BEKLEYİŞ
        Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.7 büyüklüğündeki iki deprem, çok sayıda binada yıkıma neden oldu. Yapılarda yakınları olan vatandaşlar, beklemeye başladı. Bazıları kendi çabalarken, bazıları ise ekiplerin çalışmalarını izledi. Her geçen dakika umutlarını yitiren vatandaşlar, enkaz alanından bir an olsun ayrılmadı. Kahramanmaraş'taki yıkıcı depremin en büyük hasar verdiği iller arasında yer alan Adıyaman'da arama kurtarma ekipleri, enkaz altındaki canlı kişilere ulaşmaya çalışıyor. Yıkılan bir binanın üzerinde bulunan 2 adet Türk bayrağı vatandaşlar ve ekipler tarafından enkaza yeniden asıldı. Isınmak için enkazın önünde ateş yakan ve yakınlarının çıkarılmasını bekleyen yaşlı vatandaşlar, ömürlerinde hiç böyle bir doğal afet ve deprem görmediklerini dile getirdi. Depremin en çok vurduğu yerlerden Hatay'da ise çalışmalar, çanla başla sürüyor. Yaşlı bir vatandaş, yıkılan binadaki çalışmaları gözyaşları içinde izledi.



        Adana'da yaşanan depremde 14 katlı Ekim Apartmanı yerle bir oldu. Enkaz başında gözyaşlarına boğulan bir kadın, "Kızımı bir hafta önce 'Bina çürük, çıkın' diye uyardım. Ancak o bana 'taşınmaktan bıktım' yanıtı verip evden çıkmadı" diyerek gözyaşlarına boğuldu. "Kızım, damat ve torunlarım enkaz altında" diyerek de yardım çağrısında bulundu.

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        Haberler Yaşam Beşiz sahibi Huyluoğlu ailesi depremde enkaz altında kaldı! Aileden yalnızca miniklerden biri olan minik Muhammed kurtuldu
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