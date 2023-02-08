Beşiz sahibi Huyluoğlu ailesi depremde enkaz altında kaldı! Aileden yalnızca miniklerden biri olan minik Muhammed kurtuldu





EN ÇARESİZ BEKLEYİŞ

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.7 büyüklüğündeki iki deprem, çok sayıda binada yıkıma neden oldu. Yapılarda yakınları olan vatandaşlar, beklemeye başladı. Bazıları kendi çabalarken, bazıları ise ekiplerin çalışmalarını izledi. Her geçen dakika umutlarını yitiren vatandaşlar, enkaz alanından bir an olsun ayrılmadı. Kahramanmaraş'taki yıkıcı depremin en büyük hasar verdiği iller arasında yer alan Adıyaman'da arama kurtarma ekipleri, enkaz altındaki canlı kişilere ulaşmaya çalışıyor. Yıkılan bir binanın üzerinde bulunan 2 adet Türk bayrağı vatandaşlar ve ekipler tarafından enkaza yeniden asıldı. Isınmak için enkazın önünde ateş yakan ve yakınlarının çıkarılmasını bekleyen yaşlı vatandaşlar, ömürlerinde hiç böyle bir doğal afet ve deprem görmediklerini dile getirdi. Depremin en çok vurduğu yerlerden Hatay'da ise çalışmalar, çanla başla sürüyor. Yaşlı bir vatandaş, yıkılan binadaki çalışmaları gözyaşları içinde izledi.