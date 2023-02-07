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    • Yaşam
    • 08.02.2023 06:58
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    • 08.02.2023 06:58
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    Depremzedelerin bulunduğu otomobilin şarampole devrildi: 6 kişi yaralandı

    Kırıkkale'de depremzedelerin bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı. Tedavi altına alınan 6 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

    AJANSLAR
    Depremzedelerin bulunduğu otomobil şarampole devrildi

    Kırıkkale'de uçurumdan yuvarlanan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

    ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
    Ali Cengiz A. idaresindeki 06 KA 7770 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 16. kilometresinde kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metre yükseklikten şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Kazada sürücü ile Gülay A, Muhammed Yusuf A, Sonay Büşra A, Yusuf A. (9) ve Ahmet Talha A. (5) yaralandı.

    Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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