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    • Yaşam
    • 08.02.2023 01:12
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    • 08.02.2023 01:12
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    Deprem bölgesine giden tırın taşıdığı iş makinesi yola devrildi

    ırıkkale'de deprem bölgesine giden tırın taşıdığı iş makinesi, kavşaktan dönmeye çalışırken devrildi. Yola devrilen iş makinesi tıra yüklendi. Güvenlik önlemi için bir süre araç trafiğine kapatılan karayolu da yeniden ulaşıma açıldı.

    Tahlisiz kaza!

    Kırıkkale'de deprem bölgesine giden tırın taşıdığı iş makinesi, kavşaktan dönmeye çalışırken devrildi.



    Kaza, Ankara-Kırıkkale karayolu üzerindeki Virajlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Kalecik ilçesinden deprem bölgesi Gaziantep'e gitmek için yola çıkan tırın üzerindeki iş makinesi, kavşaktan dönmeye çalışırken yola devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, trafik yoğunluğunun yaşandığı karayolunda güvenlik önlemi aldı. Yola devrilen iş makinesi tıra yüklendi. Güvenlik önlemi için bir süre araç trafiğine kapatılan karayolu da yeniden ulaşıma açıldı.

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    Haberler Yaşam Deprem bölgesine giden tırın taşıdığı iş makinesi yola devrildi
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