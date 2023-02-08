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    • Yaşam
    • 08.02.2023 15:20
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    • 08.02.2023 15:34
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    Adıyaman'da bir vatandaş enkaz altından ağzında sigara ile çıkarıldı

    Türkiye Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası devlet ve millet olarak el ele verdi. Yaralar sarılırken kurtarma çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında sevindiren haberle birlikte ilginç bir görüntü de kameralara yansıdı. Adıyaman’da Soner Tuğtekin isimli bir vatandaş enkazdan ağzında sigara ile çıkarıldı. Sağ olarak kurtarılan Soner Tuğtekin tüm ısrarlara rağmen sigarayı atmadı. İşte o görüntüler...

    takvim.com.tr
    Enkaz altında ağzında sigara ile çıkarıldı

    Kahramanmaraş'ta merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde deprem 10 ilde yıkıma neden oldu.

    Depremin ardından devlet ve millet el ele vererek arama-kurtarma çalışmalarına başladı. Deprem yüreklerimizi yakarken enkaz altından sağ çıkarılan vatandaşlar umudun da tükenmediğini gösteriyor.

    BİRÇOK VATANDAŞIMIZ ENKAZDAN KURTARILDI
    Depremin merkez üssü Kahramanmaraş olmak üzere afetle sarsılan illerde genç, yaşlı, kadın, erkek, bebek çok sayıda kişi enkaz altından kurtarıldı.
    Umutları artıran kuryarma haberleri için görsele tıklayınız;

    AĞZINDAN SİGARA İLE ENKAZ ALTINDAN ÇIKTI
    Çalışmalar kapsamında sevindiren haberle birlikte ilginç bir görüntü de kameralara yansıdı.

    Adıyaman'da Soner Tuğtekin isimli bir vatandaş enkazdan ağzında sigara ile çıkarıldı. Sağ olarak kurtarılan vatandaş tüm ısrarlara rağmen sigarayı atmadı.

        Söz konusu vatandaş hastaneye gitmeyi de kabul etmezken ekip ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı...

        *NOT: Sigara sağlığa zararlıdır

        MSB GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI
        Söz konusu görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı da paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "3'üncü Ordu Komutanlığımızın İstihkâm Tabur unsurları, bu sabah Adıyaman Umut Apartmanı'ndaki Soner Tuğtekin isimli vatandaşımızı sağ salim kurtardı." ifadelerine yer verildi.

        DEPREM SEBEBİYLE OHAL VE MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ
        Başkan Erdoğan yüreklerimizi yakan depremler sebebiyle depremin ilk günü milli yas ilan edildiğini açıklarken 2. gün ise OHAL kararını duyurdu.

        Başkan Erdoğan dün, yaşanan deprem afetinin ve etkilerinin vehametinin fevkalade tedbirler alınmasını zorunlu hale getirdiğini vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu:

        "Depremin yaşandığı 10 ilimizi Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olarak ilan ediyoruz. Arama kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için Anayasa'nın 119'uncu maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak olağanüstü hal (OHAL) ilan etme kararı aldık. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayacak ve 3 ay sürecek bu kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız."

            Başkan Erdoğan milli yas kararını ise şu ifadelerle duyurmuştu;

            "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir."

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