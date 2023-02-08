Kahramanmaraş'ta merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde deprem 10 ilde yıkıma neden oldu.
Depremin ardından devlet ve millet el ele vererek arama-kurtarma çalışmalarına başladı. Deprem yüreklerimizi yakarken enkaz altından sağ çıkarılan vatandaşlar umudun da tükenmediğini gösteriyor.
BİRÇOK VATANDAŞIMIZ ENKAZDAN KURTARILDI
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş olmak üzere afetle sarsılan illerde genç, yaşlı, kadın, erkek, bebek çok sayıda kişi enkaz altından kurtarıldı.
Umutları artıran kuryarma haberleri için görsele tıklayınız;
AĞZINDAN SİGARA İLE ENKAZ ALTINDAN ÇIKTI
Çalışmalar kapsamında sevindiren haberle birlikte ilginç bir görüntü de kameralara yansıdı.
Adıyaman'da Soner Tuğtekin isimli bir vatandaş enkazdan ağzında sigara ile çıkarıldı. Sağ olarak kurtarılan vatandaş tüm ısrarlara rağmen sigarayı atmadı.