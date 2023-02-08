DEPREM SEBEBİYLE OHAL VE MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Başkan Erdoğan yüreklerimizi yakan depremler sebebiyle depremin ilk günü milli yas ilan edildiğini açıklarken 2. gün ise OHAL kararını duyurdu.

Başkan Erdoğan dün, yaşanan deprem afetinin ve etkilerinin vehametinin fevkalade tedbirler alınmasını zorunlu hale getirdiğini vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu:

"Depremin yaşandığı 10 ilimizi Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olarak ilan ediyoruz. Arama kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için Anayasa'nın 119'uncu maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak olağanüstü hal (OHAL) ilan etme kararı aldık. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayacak ve 3 ay sürecek bu kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız."