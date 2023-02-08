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    7’den 70’e tüm Türkiye depremzedeler için yardım koştu

    7’den 70’e herkes depremzedelere yardım için seferber oldu. Toplanan yardımlar Türkiye’nin her yerinden tırlar ve kamyonlarla bölgeye gönderildi. Oyuncağını, kumbarasındaki parasını yollayan minik kalpler de duygulandırdı...

    Seferber olduk

    10 ilimizi vuran 7.7 büyüklüğündeki yüzyılın depremi tüm Türkiye'yi kenetledi. 7'den 70'e herkes yardım etmek için seferber oldu. Kimi nakdi
    yardımda bulundu, kimi ihtiyaç duyulan malzemeler için bağış yaptı, kimileri de destek için bölgeye koştu. Kumbarasındaki parayı, oyuncağını bile gönderenler oldu. Türk insanın yardımseverliği bir kez daha gözler önüne serildi.



    TIRLAR DOLUSU MALZEME
    Ülkenin dört bir yanında harekete geçen vatandaşlar; valiliklerin, belediyelerin, sivil toplum örgütlerinin başlattığı yardım kampanyalarına katıldı. Elektrikli soba, battaniye, kıyafet, ayakkabı, çocuk bezi, maması, gıda malzemeleri ve su gibi acil ihtiyaç olarak belirlenen ürünler toplandı. Bölgeye yollandı.



    KİMİ NAKDİ BAĞIŞ YAPIYOR
    Devlet tüm yardımları AFAD koordinasyonunda bölgelere ulaştırıyor. Bu kapsamda bağışta bulunmak isteyenler AFAD Başkanlığı tarafından yürütülen kampanya ile bağışlarını Elektronik Kamu Alımları Platformu (Ekapi) üzerinden yapabiliyor.



        E-SEFERBERLİK BAŞLADI
        Ticaret Bakanlığı himayesinde de depremlerden zarar gören vatandaşların öncelikli olarak ihtiyaç duyacakları ürünlerin satılacağı e-Ticarette Deprem Yardımlaşma Seferberliği (e-Seferberlik) başlatıldı. Elektronik ticaret pazar yerleri satıcılardan komisyon bedeli almazken, indirim de yapıldı.



        Rize'de yaşlı bir yardımsever de kendi imkanları ile topladığı malzemeleri merkeze taşıdı.



        İhtiyaç duyulan ürünleri temin eden her yaştan yardımseverler, bunları deprem bölgesine gönderdi. Kamyonlarla, tırlarla yardımlar ulaştırıldı.



            Gönderilen malzemeler içerisinde oyuncaklar da vardı. Kimi çocuklar da kumbaralarını bağışladı.



            OYUNCAKLARINI GÖNDERDI
            Antalya'da başlatılan yardım kampanyasına minik Lina da oyuncaklarıyla destek verdi. Kutuya da ailesinin yardımıyla "Lina'dan sevgilerle. Hep yanınızdayız. Umarım oyuncaklarım sizi biraz olsa da mutlu etmiştir" diye not ekletti.



            Birçok ilde çocuklar satın aldıkları battaniyeleri deprem bölgesindeki vatandaşlara gönderdi.



                OTELLER DEPREMZEDELERE AÇILDI
                Turistik tesisler depremzedelere kapılarını açmaya başladı. Antalya bölgesindeki otellerde ve tesislerde 50 bin yatak bu amaçla hazırlandı. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy da "Hatay ve Osmaniye'den misafirlerimiz gelecek. Gerekli çalışmalarımızı tamamladık. İlk etapta kamu kurumlarında 261, özel sektör otellerinde 2 bin 319 olmak üzere toplam 2 bin 570 kişiyi ilçemizde misafir edeceğiz. İhtiyaç halinde bu rakamlar artacaktır" dedi. Çeşme'deki otellerde 500 oda depremzedeler için hazırlanırken, Bodrum'daki tesisler de depremzedeleri ağırlamaya başladı. İlk etapta deprem bölgesinden tahliye edilen, aralarında çocukların da bulunduğu 112 depremzede Bodrum'daki otellere geldi.



                VAGONLARDA KALDILAR
                Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD Taşımacılık AŞ'nin vagonlarıyla depremzedelerin konaklamasına destek oldu. 10 ilde temin edilen vagonlarda 3 bin 400 depremzede konakladı.

                TÜM TESİSLER HİZMETTE
                Gençlik ve Spor Bakanlığı, 7.7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depreminden etkilenen 10 ilde tüm tesislerinin kapılarını afetzedelere açtı. Stat, spor salonu, gençlik ofisi, gençlik merkezi ve öğrenci yurtları hizmet veriyor.

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                AFAD yayınladı: Kalem kalem acil İhtiyaç listesi
                Haberler Yaşam 7’den 70’e tüm Türkiye depremzedeler için yardım koştu
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