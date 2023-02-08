7’den 70’e tüm Türkiye depremzedeler için yardım koştu

10 ilimizi vuran 7.7 büyüklüğündeki yüzyılın depremi tüm Türkiye'yi kenetledi. 7'den 70'e herkes yardım etmek için seferber oldu. Kimi nakdi
yardımda bulundu, kimi ihtiyaç duyulan malzemeler için bağış yaptı, kimileri de destek için bölgeye koştu. Kumbarasındaki parayı, oyuncağını bile gönderenler oldu. Türk insanın yardımseverliği bir kez daha gözler önüne serildi.
TIRLAR DOLUSU MALZEME
Ülkenin dört bir yanında harekete geçen vatandaşlar; valiliklerin, belediyelerin, sivil toplum örgütlerinin başlattığı yardım kampanyalarına katıldı. Elektrikli soba, battaniye, kıyafet, ayakkabı, çocuk bezi, maması, gıda malzemeleri ve su gibi acil ihtiyaç olarak belirlenen ürünler toplandı. Bölgeye yollandı.
KİMİ NAKDİ BAĞIŞ YAPIYOR
Devlet tüm yardımları AFAD koordinasyonunda bölgelere ulaştırıyor. Bu kapsamda bağışta bulunmak isteyenler AFAD Başkanlığı tarafından yürütülen kampanya ile bağışlarını Elektronik Kamu Alımları Platformu (Ekapi) üzerinden yapabiliyor.