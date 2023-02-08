7’den 70’e tüm Türkiye depremzedeler için yardım koştu

10 ilimizi vuran 7.7 büyüklüğündeki yüzyılın depremi tüm Türkiye'yi kenetledi. 7'den 70'e herkes yardım etmek için seferber oldu. Kimi nakdi

yardımda bulundu, kimi ihtiyaç duyulan malzemeler için bağış yaptı, kimileri de destek için bölgeye koştu. Kumbarasındaki parayı, oyuncağını bile gönderenler oldu. Türk insanın yardımseverliği bir kez daha gözler önüne serildi.