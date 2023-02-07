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    • Yaşam
    • 07.02.2023 23:47
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    • 07.02.2023 23:47
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    Hayata uzanan el! Yaşlı adam 45 saat sonra sağ çıkarıldı

    Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Bursa'dan giden arama kurtarma ekipleri, 45 saat sonra yaşlı bir adamı enkazdan sağ çıkarmayı başardı. Kurtarma ekiplerinin enkaz altındaki adamla konuşarak moral vermesi ise kameralara yansıdı.

    Hayata uzanan el! 45 saat sonra sağ çıkarıldı

    Bursa'dan Kahramanmaraş'a giden Yıldırım Belediyesine bağlı arama kurtarma ekipleri, 45 saat sonra yaşlı bir adamı enkazdan sağ olarak çıkardı. Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde çok sayıda bina yerle bir olurken, deprem bölgelerinden güzel haberler gelmeye devam ediyor. Çöken bir apartmanda enkaz altında kalan Selman adlı yaşlı adam, 45 saat sonra Yıldırım Belediyesine bağlı ekipler tarafından sağ olarak çıkartıldı. Kurtarma ekiplerinin enkaz altındaki adamla konuşarak moral vermesi ise kameralara yansıdı.

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    Haberler Yaşam Hayata uzanan el! Yaşlı adam 45 saat sonra sağ çıkarıldı
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