Mucizenin adı Beyza! 4 yaşındaki Beyza hayata bi' 5'lik çaktı

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 4 yaşındaki kız çocuğu, Antalya'dan giden itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından bölgeye giden ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Kahramanmaraş'ta görev yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, enkaz altında kalan 4 yaşındaki kız çocuğuna ulaştı.
İsminin Beyza olduğu öğrenilen kız çocuğu, depremin 42'nci saatinde enkazdan çıkarıldı.
İtfaiye eri, enkazdan kurtardığı çocuğa sarılarak, "Aferin, başardık. Maşallah sana" diyerek "çak" yaptı.