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    • Yaşam
    • 07.02.2023 23:30
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    • 07.02.2023 23:30
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    Mucizenin adı Beyza! 4 yaşındaki Beyza hayata bi' 5'lik çaktı

    Kahramanmaraş'ta yaşanan iki depremin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmalarından iyi haberler gelmeye devam ediyor. Antalya'dan bölgeye giden itfaiye ekipleri, Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 4 yaşındaki Beyza'yı depremin 42. saatinde enkaz altından çıkardı.

    Mucizenin adı Beyza

    Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 4 yaşındaki kız çocuğu, Antalya'dan giden itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından bölgeye giden ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

    Kahramanmaraş'ta görev yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, enkaz altında kalan 4 yaşındaki kız çocuğuna ulaştı.

    İsminin Beyza olduğu öğrenilen kız çocuğu, depremin 42'nci saatinde enkazdan çıkarıldı.

    İtfaiye eri, enkazdan kurtardığı çocuğa sarılarak, "Aferin, başardık. Maşallah sana" diyerek "çak" yaptı.

    Minik Beyza, itfaiye erlerine kardeşiyle aynı odada bulunduğunu, annesinin de enkazda olduğunu söyledi.

    Ambulans ekiplerine teslim edilen çocuk, hastaneye götürüldü.

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    Haberler Yaşam Mucizenin adı Beyza! 4 yaşındaki Beyza hayata bi' 5'lik çaktı
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