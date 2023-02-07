Çok yaşayın çocuklar! Tuzla buz olan binalardan duyulan çocuk sesleri mucize ve umudun sesi oldu

6 Şubat 2023... Bu tarih Türkiye'nin aklına yüreğine hiç çıkmayacak şekilde kazındı. 7.7'lik depremin acısı kadar mucizeleri de gözyaşlarının içinde yazıldı. Enkazdan çıkan bebekler ve çocuklar umudun simgesi olarak yürekleri ısıttı. Milyonlar, deprem bölgelerinde bilançonun ağırlaşmaması için dua ederken enkazlardan çıkan mucizeler de 85 milyonu umutlandırdı. İşte o mucizeler:
Deprem, Hatay'ı yıktı geçti. Ekipler, tüm imkanlarıyla enkazda kalan vatandaşların imdadına yetişti. Onlardan biri de bu bebekti. İskenderun ilçesinde yaşayan bu bebek 9 saat sonra enkazdan kurtarılıp hastaneye yetiştirildi. Küçük yavrunun büyük kurtuluşu işte böyle görüntülendi.
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'tı. Gün aydınlanır aydınlanmaz ekipler arama kurtarma çalışmalarını yoğunlaştırdı. Vatandaş da ekiplere destek verip enkazda kurtarma seferberliği başlattı. Bu küçük kız da sonra kurtarıldı.