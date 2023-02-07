Çok yaşayın çocuklar! Tuzla buz olan binalardan duyulan çocuk sesleri mucize ve umudun sesi oldu





TONLARCA BETONUN ALTINDAN ÇIKTI...

Depremin en çok hissedildiği yerlerden biri de Diyarbakır'dı. Bağlar'da bir bina komple yıkıldı. Binanın altında kalan aile fertleri, saatler sonra enkazdan çıkarıldı. Onlardan biri de bu genç kızdı. Yaralılara hemen solunum desteği sağlandı. Yine aynı apartmanda 4 çocuk, vatandaşlar tarafından 3 saat içerisinde enkazdan çıkarıldı.