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    Çok yaşayın çocuklar! Tuzla buz olan binalardan duyulan çocuk sesleri mucize ve umudun sesi oldu

    7.7’lık deprem 85 milyonu derinden sarstı. Devlet millet el ele verip afet bölgelerine yardım seferberliği başlattı. Kurtarma ekipleri “Sesimi duyan var mı” diye haykırdı. Tuzla buz olan binalardan duyulan çocuk sesleri yürekleri ısıttı. yıkımlardan çıkan evlatlar, mucizenin ve umudun yüzü olarak hafızalara kazındı...

    Çok yaşa çocuk

    6 Şubat 2023... Bu tarih Türkiye'nin aklına yüreğine hiç çıkmayacak şekilde kazındı. 7.7'lik depremin acısı kadar mucizeleri de gözyaşlarının içinde yazıldı. Enkazdan çıkan bebekler ve çocuklar umudun simgesi olarak yürekleri ısıttı. Milyonlar, deprem bölgelerinde bilançonun ağırlaşmaması için dua ederken enkazlardan çıkan mucizeler de 85 milyonu umutlandırdı. İşte o mucizeler:

    Deprem, Hatay'ı yıktı geçti. Ekipler, tüm imkanlarıyla enkazda kalan vatandaşların imdadına yetişti. Onlardan biri de bu bebekti. İskenderun ilçesinde yaşayan bu bebek 9 saat sonra enkazdan kurtarılıp hastaneye yetiştirildi. Küçük yavrunun büyük kurtuluşu işte böyle görüntülendi.



    Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'tı. Gün aydınlanır aydınlanmaz ekipler arama kurtarma çalışmalarını yoğunlaştırdı. Vatandaş da ekiplere destek verip enkazda kurtarma seferberliği başlattı. Bu küçük kız da sonra kurtarıldı.



        Hatay'da İskenderun'daki bu bebek enkazdan sağ çıktı. İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



        BABAYLA KAVUŞMA
        Kahramanmaraş'ta 5 yaşındaki çocuk, depremden 7 saat sonra canlı olarak kurtarıldı. Minik A.K, babasının elini bir an olsun bırakmadı.



        TONLARCA BETONUN ALTINDAN ÇIKTI...
        Depremin en çok hissedildiği yerlerden biri de Diyarbakır'dı. Bağlar'da bir bina komple yıkıldı. Binanın altında kalan aile fertleri, saatler sonra enkazdan çıkarıldı. Onlardan biri de bu genç kızdı. Yaralılara hemen solunum desteği sağlandı. Yine aynı apartmanda 4 çocuk, vatandaşlar tarafından 3 saat içerisinde enkazdan çıkarıldı.
            İşte Cumhuriyet tarihinin en büyük depremleri!
            Haberler Yaşam Çok yaşayın çocuklar! Tuzla buz olan binalardan duyulan çocuk sesleri mucize ve umudun sesi oldu
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