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    • Yaşam
    • 05.02.2023 10:19
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    • 05.02.2023 10:19
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    Trafikte İETT şoförüne silah çekti! O anlar kamerada

    İstanbul Ataşehir'de trafikte seyreden bir araç sürücüsü, İETT şoförüne silah doğrultarak tehdit etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

    Trafikte İETT şoförüne silah çekti! O anlar kamerada

    Ataşehir'de geçtiğimiz pazar günü bir otomobil sürücüsü İETT şoförüne silah doğrultarak tehdit etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

    Olay, 29 Ocak Pazar günü saat 15.30 sıralarında Ataşehir D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, İETT şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme kavgası yaşandı.

    Otomobil sürücüsü daha sonra seyir halindeyken elindeki silahı İETT şoförüne doğrultarak etrafa tehdit ve hakaretler savurdu. O anlar otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.



    Olayın ardından harekete geçen Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobil sürücüsünün kimliğini tespit etti. B.Ü(19) olduğu belirlenen sürücü Ümraniye'deki evinde gözaltına alındı. Öte yandan B.Ü.'nün olayda kullandığı ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.



        Sürücü B.Ü hakkında, tehdit, hakaret ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından yapılan işlemlerin ardından savcılık talimatıyla polis merkezinden serbest bırakıldı.

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