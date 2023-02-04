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    • Yaşam
    • 05.02.2023 06:43
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    • 05.02.2023 06:50
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    İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli! Seferler iptal

    Son dakika haberine göre İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları, İDO ve BUDO seferlerinden bazıları iptal edildi. İptal edilen seferlerin listesi paylaşıldı.

    takvim.com.tr
    İstanbul’da deniz ulaşımına lodos engeli! Seferler iptal

    İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

    Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Üsküdar-Aşiyan, Maltepe-Adalar ve Beşiktaş-Adalar seferlerinin hava muhalefeti (lodos) sebebiyle yapılamadığı bildirildi.

    İDO'nun internet sitesindeki duyuruda da 08.30 kalkışlı Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 08.30 kalkışlı Bandırma-Yenikapı-Kadıköy ve 11.15 kalkışlı Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

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