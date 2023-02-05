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    • Yaşam
    • 05.02.2023 13:07
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    • 05.02.2023 13:07
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    Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! 4 araç birbirine girdi 4 kişi hayatını kaybetti

    Son dakika haberine göre Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul istikametinde zincirleme bir kaza yaşandı. 2'si otomobil, 2'si cip olmak üzere 4 aracın birbirine girdiği kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

    Kuzey Marmara’da zincirleme kaza! Ölüler var

    Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

    Kuzey Marmara Otoyolu Selçukgazi mevkisinde İstanbul istikametine seyir halinde olan sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2'si otomobil, 2'si cip olmak üzere 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

    İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kazada 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

    Hayatını kaybedenlerin tamamının kadın, yaralılardan ikisinin de çocuk olduğu öğrenildi.

    Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

        Kazada 6 kişinin de yaralandığını belirten Canbolat, şunları kaydetti: "Selçukgazi tünelinden sonra İstanbul istikametinde bir araç muhtemelen arıza yapıyor. Arıza yapınca arkadan gelen araçlar zincirleme kazaya sebebiyet veriyor. Şu anda 4 ölü var maalesef. Yaralıların tamamı Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. İkisinin durumu ağır. Olaya müdahale ediliyor. Yol trafiğe kapalı. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından yolu açacağız. AFAD ve diğer ekiplerimiz bölgede çalışmasını sürdürüyor."

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