Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! 4 araç birbirine girdi 4 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu Selçukgazi mevkisinde İstanbul istikametine seyir halinde olan sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2'si otomobil, 2'si cip olmak üzere 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Hayatını kaybedenlerin tamamının kadın, yaralılardan ikisinin de çocuk olduğu öğrenildi.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.