Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! 4 araç birbirine girdi 4 kişi hayatını kaybetti

Kazada 6 kişinin de yaralandığını belirten Canbolat, şunları kaydetti: "Selçukgazi tünelinden sonra İstanbul istikametinde bir araç muhtemelen arıza yapıyor. Arıza yapınca arkadan gelen araçlar zincirleme kazaya sebebiyet veriyor. Şu anda 4 ölü var maalesef. Yaralıların tamamı Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. İkisinin durumu ağır. Olaya müdahale ediliyor. Yol trafiğe kapalı. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından yolu açacağız. AFAD ve diğer ekiplerimiz bölgede çalışmasını sürdürüyor."

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