Terör örgütünün belinin kırıldığı bölgede 'Hanım Ağa' kar-kış demeden köyleri geziyor: Kürtlerin gerçek partisi AK Parti'dir

KADINLARIN VE GENÇ KIZLARIN 'HANIM AĞASI'

Güneydoğu'nun en büyük aşiretlerinden biri olan 'Şeyhdoda Aşireti'nin lideri olan 51 yaşındaki bir çocuk annesi Suna Kepolu Ataman, Diyarbakır'ın en ücra ilçe ve köylerine kadar giderek kadınlarla bir araya geliyor.