Terör örgütünün belinin kırıldığı bölgede 'Hanım Ağa' kar-kış demeden köyleri geziyor: Kürtlerin gerçek partisi AK Parti'dir

Bölgede 'Hanım Ağa' olarak bilinen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Suna Kepolu Ataman, kar-kış demeden ilçe ve köyleri gezerek kadınların sorunlarını dinliyor.
Diyarbakır'ın en ücra ilçe ve köylerine kadar giderek kadınlarla bir araya gelen Hanım Ağa, son olarak gittiği Kulp ilçesinde kar üzerinde kadınlarla halay çekti.
KADINLARIN VE GENÇ KIZLARIN 'HANIM AĞASI'
Güneydoğu'nun en büyük aşiretlerinden biri olan 'Şeyhdoda Aşireti'nin lideri olan 51 yaşındaki bir çocuk annesi Suna Kepolu Ataman, Diyarbakır'ın en ücra ilçe ve köylerine kadar giderek kadınlarla bir araya geliyor.
Kar-kış demeden kadınların sorunlarını dinleyen Suna Kepolu Ataman, bölgede kadınların ve genç kızların 'Hanım Ağası' oldu.