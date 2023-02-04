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    • Yaşam
    • 04.02.2023 09:13
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    • 04.02.2023 09:17
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    Son dakika: Çorum Laçin'de deprem! AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler

    Son dakika depremler... AFAD'dan yapılan açıklamalaya göre Çorum'da deprem meydana geldi. Merkez üssü Laçin olan depremin büyüklüğü 4.0 olarak bildirildi.

    takvim.com.tr
    Çorum’da deprem!

    AFAD'dan yapılan açıklamalaya göre Çorum'da deprem meydana geldi.

    AFAD SON DAKİKA: ÇORUM LAÇİN'DE DEPREM
    AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada depreme ilişkin şu bilgilere yer verildi;

    "Büyüklük:4.0 (Mw) Yer:Laçin (Çorum) Tarih:2023-02-04 Saat:09:03:39 TSİ Enlem:40.741 N Boylam:34.964 E Derinlik:15.15 km"

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

    2023.02.04 08:27:56 37.8788 29.4505 1.5 -.- 2.2 -.- YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI) İlksel

    2023.02.04 08:20:15 37.8792 32.2877 6.9 -.- 1.7 -.- KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA) İlksel

    2023.02.04 07:56:54 40.6697 30.4580 13.0 -.- 1.0 -.- KAYALARRESITBEY-ERENLER (SAKARYA) İlksel

    2023.02.04 07:47:31 38.6232 30.7705 5.4 -.- 1.4 -.- DEGIRMENDERE-(AFYONKARAHISAR) İlksel

    2023.02.04 07:42:02 35.8865 29.3138 13.8 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

    2023.02.04 07:40:09 36.8412 30.3585 4.8 -.- 1.4 -.- GUZLE-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel

    2023.02.04 07:24:16 40.2847 27.4903 6.5 -.- 2.6 -.- KEPEKLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

    2023.02.04 07:01:39 40.6793 30.4398 10.8 -.- 1.1 -.- KAYALARRESITBEY-ERENLER (SAKARYA) İlksel

    2023.02.04 06:00:11 38.0188 27.1703 6.2 -.- 1.5 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) İlksel

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