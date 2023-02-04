Son dakika: Çorum Laçin'de deprem! AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler

AFAD'dan yapılan açıklamalaya göre Çorum'da deprem meydana geldi.
AFAD SON DAKİKA: ÇORUM LAÇİN'DE DEPREM
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada depreme ilişkin şu bilgilere yer verildi;
"Büyüklük:4.0 (Mw) Yer:Laçin (Çorum) Tarih:2023-02-04 Saat:09:03:39 TSİ Enlem:40.741 N Boylam:34.964 E Derinlik:15.15 km"
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2023.02.04 08:27:56 37.8788 29.4505 1.5 -.- 2.2 -.- YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2023.02.04 08:20:15 37.8792 32.2877 6.9 -.- 1.7 -.- KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2023.02.04 07:56:54 40.6697 30.4580 13.0 -.- 1.0 -.- KAYALARRESITBEY-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2023.02.04 07:47:31 38.6232 30.7705 5.4 -.- 1.4 -.- DEGIRMENDERE-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.02.04 07:42:02 35.8865 29.3138 13.8 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2023.02.04 07:40:09 36.8412 30.3585 4.8 -.- 1.4 -.- GUZLE-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2023.02.04 07:24:16 40.2847 27.4903 6.5 -.- 2.6 -.- KEPEKLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2023.02.04 07:01:39 40.6793 30.4398 10.8 -.- 1.1 -.- KAYALARRESITBEY-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2023.02.04 06:00:11 38.0188 27.1703 6.2 -.- 1.5 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) İlksel