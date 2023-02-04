Tarihi dolandırıcılık! Koç Ailesi’nin damadı İnan Kıraç ile ilgili 45 milyonluk gerçek

Tarihi dolandırıcılıkla ilgili yeni belgeler ortaya çıktı! Türk işadamının kaptırdığı para dudak uçuklattı! İsrail asıllı Fransız Gilbert Chikli, uluslararası bir vurguna imza attı! 2015'te Fransız Bakan Jean-Yves Le Drian'ın maskesini taktı. Fransız gazetecileri teröristlerden kurtarma yalanıyla 150 kişiyi kandırdı. Aralarında Vehbi Koç'un damadı İnan Kıraç da vardı! Daha önce Fransa'dan devlet nişanı alan Kıraç, sahte bakan Drian'ın yardım teklifine kayıtsız kalmadı! İddiaya göre 4.1 milyon euro yardım yaptı! İşte bu tarihi soygunla ilgili kritik detaylar ortaya çıktı. ABD'li gazeteci Evan Ratliff, yeni bir podcast yayınladı. Gilbert Chikli'nin vurgunuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Buna göre Fransa'da yürütülen soruşturmada Kıraç'ın 80 milyon euro kaptırdığı vurgulandı. Ancak İnan Kıraç iddiaları yalanladı! Araştırmasını sürdüren Ratliff ise ses kayıtları ve belgelere ulaştı. Kıraç'ın Fransız makamlarına bildirdiği zararın 50 milyon doları aştığı ortaya çıktı. Avukatı Osman İlkan Koyuncu'nun 2017'de yaptığı suç duyurusunda ise zararının 45 milyon euro olduğunu yazması dikkatlerden kaçmadı.







KIZIYLA MİRAS KAVGASINA TUTUŞTU

İnan Kıraç, Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç'la evlendi. Aileye girdi. Cift, evliliklerinin 15'nci yılında Çocuk Esirgeme Kurumu'na terk edilen İpek Kıraç'ı evlat edindi. 2020'de hayatını kaybeden Suna Kıraç, Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'deki hisselerinin kızı İpek'e verilmesini istedi. Ancak İnan Kıraç geçtiğimiz günlerde karara itiraz etti. Hisselerin yüzde 25'ini istedi!







YILLARCA İSRAİL'DE SAKLANDI

Gilbert Chikli ile eşi Shirly Chikli, uzun yıllar İsrail'da yaşadı. Lüks malikanelerinde çektirdikleri fotoğrafları, dergilere basıldı! Ancak Chikli, 2017'de gittiği Ukrayna'da yakalandı. Fransa'ya iade edildi, tutuklandı.

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