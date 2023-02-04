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    • Yaşam
    • 04.02.2023 12:30
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    • 04.02.2023 12:30
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    Recep ayının 13. günü ne zaman, BUGÜN MÜ 2023? Eyyamı biyd orucu ne zaman tutulacak? Recep ayının ortası hangi gün 2023?

    Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir. Recep ayının 13, 14 ve 15 oruçları olarak bilinen Eyyam-Biyd, aydınlık günler anlamını içerisinde barındırmaktadır. Peki, Recep ayının 13. günü ne zaman? Eyyamı biyd orucu ne zaman tutulacak? Bugün Recep ayının kaçıncı günü? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Recep ayının 13. günü ne zaman, YARIN MI 2023?

    Tüm illerden Müslüman alemi mübarek üç ayları idrak etmenin iç huzurunu yaşarken bir yandan da 'Recep ayının 13, 14, 15. günü ne zaman 2023' sorusuna yanıt arıyor. Recep ayının 13, 14, 15. günlerinde İslam dünyası için büyük önem taşıyan Eyyamı biyd orucu tutuluyor. Bu kapsamda Eyyamı biyd orucunun fazileti de merak ediliyor. Peki, Recep ayının 13. günü ne zaman, YARIN MI? Eyyamı biyd orucu ne zaman tutulacak? Bugün Recep ayının kaçıncı günü? İşte detaylar!

    Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) orucu ne zamandır ve önemi nedir?

    Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).

    RECEP AYININ 13. 14. VE 15. GÜNÜ NE ZAMAN?

    Üç aylar ve Recep ayı bu yıl 23 Ocak tarihinde başladı. Bu yıl Recep ayının 13. günü 4 Şubat, 14. günü 5 Şubat ve 15. günü 6 Şubat'a denk geliyor. Recep ayının ortasına rastlayan bu günlerin oruçlu olarak geçirilmesi tavsiye ediliyor.

        RECEP AYININ 15. GECESİ FAZİLETİ

        Recep ayının 13, 14 ve 15 oruçları olarak bilinen Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir.

        Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).

        Allah Resûlü, farz olan Ramazan orucundan başka nafile olarak Muharrem (Âşûrâ), Şâban ve Recep aylarında oruç tutmaya özen gösterirdi. Ancak o, Ramazan ayı dışında hiçbir ayı tamamen oruçla geçirmemiştir. Allah Resûlü'nün bir ayı "tamamıyla" oruçla geçirdiğine dair rivayetleri de ayın "çoğu" olarak anlamak daha isabetlidir. Peygamberimiz, ayrıca Şevval ayının altı gününde, kamerî ayların "Eyyâm-ı biyz" denilen on üç, on dört ve on beşinci günlerinde ve Zilhicce ayının dokuz gününde oruç tutardı.

        RECEP AYININ FAZİLETİ NEDİR?

        Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).

        Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

        Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.
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        Haberler Yaşam Recep ayının 13. günü ne zaman, BUGÜN MÜ 2023? Eyyamı biyd orucu ne zaman tutulacak? Recep ayının ortası hangi gün 2023?
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