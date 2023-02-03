Rahimsiz ve vajinasız dünyaya geldi, eşi 'sen erkeksin' diyerek boşanma davası açtı!

Kars'ta yaşayan Z.T. (19), dünyada 5 bin kadından 1'inde görülen MRKH sendromuyla rahimsiz ve vajensiz olarak dünyaya geldi. Ailesinin adet görmediği için götürdüğü doktorlar, 'Sağlıklısın' dedi. Geçen yıl evlendi. Ancak eşi, 8 ay önce "Sen kadın değilsin; erkeksin, eşcinselsin, beni kandırdın" diyerek boşanma davası açtı. Genç kız da tedavi görmeye başladı. Laparoskopik cerrahi ile kendisine karın içi zarından vajina yapılan Z.T., sağlığına kavuşmanın sevincini yaşadı.