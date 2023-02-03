Rahimsiz ve vajinasız dünyaya geldi, eşi 'sen erkeksin' diyerek boşanma davası açtı!

Kars'ta yaşayan Z.T. (19), dünyada 5 bin kadından 1'inde görülen MRKH sendromuyla rahimsiz ve vajensiz olarak dünyaya geldi. Ailesinin adet görmediği için götürdüğü doktorlar, 'Sağlıklısın' dedi. Geçen yıl evlendi. Ancak eşi, 8 ay önce "Sen kadın değilsin; erkeksin, eşcinselsin, beni kandırdın" diyerek boşanma davası açtı. Genç kız da tedavi görmeye başladı. Laparoskopik cerrahi ile kendisine karın içi zarından vajina yapılan Z.T., sağlığına kavuşmanın sevincini yaşadı.
'PES'TETİK
Belçika'da yaşayan Suzan K. (29), yağ aldırma ameliyatı için geçen yıl İstanbul'da özel hastaneye gitti. Ameliyat Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Onur S.'nın alkollü olduğu gerekçesiyle öğleden sonraya ertelendi. 2,5 saat süren ameliyat sonrası şiddetli ağrı yaşamaya başlayan K, "Sorun yok" cevabı aldı. Taburcu edilen Suzan K., oturmakta ve nefes almakta zorlanır bir halde Belçika'ya döndü. Burada iltihaplanma ve bakteri nedeniyle yeniden ameliyat edildi. 2 ay yoğun bakımda kalan Suzan K, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
DİLEK YAMAN DEMİR
29 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 29 milyon 324 bin lira devretti. 5 bilenler 59 bin 681'er, 4 bilenler bin 194'er, 3 bilenler 60'ar, 2 bilenler ise 6'şar lira alacak.
BİSİKLET METRE!
İzmir Karşıyaka'da bisikletli sürücü, polis uygulamasına takıldı. Alkollü olduğu ortaya çıktı. 4 bin 500 lira ceza aldı.