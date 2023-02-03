Meteoroloji 3,4,5, 6 Şubat 2023 hava durumu! ❄KAR NE ZAMAN YAĞACAK? İstanbul'da kar yağacak mı, okullar tatil olacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu paylaştı. Peki İstanbul'da kar yağacak mı, hangi gün? Okullar tatil olacak mı? İşte Meteoroloji 3,4,5, 6 Şubat 2023 hava durumu...
KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
MGM 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı. İşte 3,4,5, 6 Şubat 2023 hava durumu...
"İSTANBUL'A KAR GELİYOR"
İşte Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den İstanbul'un kar raporu:
"Doğu Anadolu'da beklentilerin de üzerinde bir kar var. Böyle giderse İstanbul'un da başı belaya girebilir gelecek hafta. Bela derken çok güzel bir su havzası yenilenmesi de söz konusu olacak. Doğu Karadeniz yaylalarında kar var. Batı Karadeniz'de de yağış oluşuyor.
"CUMARTESİ GECESİ KAR HAVASINA GİRECEK"
İstanbul'da bugün hava ısındı. Cumartesi gününün gecesine doğru kar havası tekrar geri geliyor. İstanbul'da 20 santimi aşacak kar örtüsü görünüyor. Pazar ve pazartesi gününü farklı zorluklarla geçireceğiz. İstanbul'u besleyen su havzalarına 1 metreye yakın kar ve yağmur düşmüş olacak.