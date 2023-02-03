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    • Yaşam
    • 03.02.2023 10:03
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    • 03.02.2023 10:03
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    Meteoroloji 3,4,5, 6 Şubat 2023 hava durumu! ❄KAR NE ZAMAN YAĞACAK? İstanbul'da kar yağacak mı, okullar tatil olacak mı?

    Yurt genelinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Ancak henüz İstanbul başta olmak üzere bir çok ilde kar etkisini göstermedi. Peki 3,4,5, 6 Şubat 2023 hava durumu nasıl? İstanbul'da kar yağacak mı, okullar tatil olacak mı? İşte çokça aratılan soruların yanıtları...

    takvim.com.tr
    ❄KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu paylaştı. Peki İstanbul'da kar yağacak mı, hangi gün? Okullar tatil olacak mı? İşte Meteoroloji 3,4,5, 6 Şubat 2023 hava durumu...

    KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

    MGM 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı. İşte 3,4,5, 6 Şubat 2023 hava durumu...

    "İSTANBUL'A KAR GELİYOR"

    İşte Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den İstanbul'un kar raporu:

    "Doğu Anadolu'da beklentilerin de üzerinde bir kar var. Böyle giderse İstanbul'un da başı belaya girebilir gelecek hafta. Bela derken çok güzel bir su havzası yenilenmesi de söz konusu olacak. Doğu Karadeniz yaylalarında kar var. Batı Karadeniz'de de yağış oluşuyor.

    "CUMARTESİ GECESİ KAR HAVASINA GİRECEK"

    İstanbul'da bugün hava ısındı. Cumartesi gününün gecesine doğru kar havası tekrar geri geliyor. İstanbul'da 20 santimi aşacak kar örtüsü görünüyor. Pazar ve pazartesi gününü farklı zorluklarla geçireceğiz. İstanbul'u besleyen su havzalarına 1 metreye yakın kar ve yağmur düşmüş olacak.

        "PAZAR VE PAZARTESİ GÜNÜ DEVAM EDECEK"

        Yurdun genelinde kar yağışı olacak. İstanbul'da cumartesi gecesinden sonra, pazar günü tempo kazanıp pazartesi de devam eden bir durum söz konusu. Cuma günün tahminlerine bakarak pazartesi günü okulların açılması bekleniyor; onunla ilgili bir şey söyleyebiliriz. Ancak İstanbul alacağı yağışla barajlarının yüzde 8-10'unu yeniden dolduracaktır.''

        OKULLAR TATİL OLACAK MI?

        Konuya ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor. Gelişmeleri Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
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        Haberler Yaşam Meteoroloji 3,4,5, 6 Şubat 2023 hava durumu! ❄KAR NE ZAMAN YAĞACAK? İstanbul'da kar yağacak mı, okullar tatil olacak mı?
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