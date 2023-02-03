Meteoroloji 3,4,5, 6 Şubat 2023 hava durumu! ❄KAR NE ZAMAN YAĞACAK? İstanbul'da kar yağacak mı, okullar tatil olacak mı?

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

MGM 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı. İşte 3,4,5, 6 Şubat 2023 hava durumu...

"İSTANBUL'A KAR GELİYOR"

İşte Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den İstanbul'un kar raporu:

"Doğu Anadolu'da beklentilerin de üzerinde bir kar var. Böyle giderse İstanbul'un da başı belaya girebilir gelecek hafta. Bela derken çok güzel bir su havzası yenilenmesi de söz konusu olacak. Doğu Karadeniz yaylalarında kar var. Batı Karadeniz'de de yağış oluşuyor.