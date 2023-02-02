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    • Yaşam
    • 02.02.2023 15:19
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    • 02.02.2023 15:19
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    Suriyeli annenin kızı Aya'yı öldürmeye götürdüğü anlar kamerada

    Gaziantep'te boş arsada cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki Suriye uyruklu Aya Necmi'nin, annesi tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Cinnet getirdiği için küçük kızını öldürdüğünü itiraf eden anne, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aya Necmi'nin annesi ile ölüme yürüdüğü son anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

    AJANSLAR
    Suriyeli anne kızını ölüme böyle götürdü

    Gaziantep'te, boş arsada cansız bedeni bulunan Suriye uyruklu Aya Necmi'nin (6), kendisini öldürmeye götüren ve olayın ardından tutuklanan annesi Nuhha Cemmel (23) ile yürüdüğü son anları güvenlik kameralarına yansıdı.

    BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
    Pazartesi günü Serinevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, boş bir arsada hareketsiz yatan bir çocuğu görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi.

    İhbarla gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde küçük kızın boğularak öldüğü belirlendi.

    YAKINLARI TOPRAĞA VERİLDİ
    Yapılan araştırmada yaşamını yitiren kızın Suriye uyruklu Aya Necmi olduğu belirlendi. Küçük kızın cansız bedeni otopsisinin ardından yakınları tarafından toprağa verildi.

    ANNEDEN İTİRAF GELDİ
    Olayın ardından gözaltına alınan ve psikolojik tedavi gördüğü belirlenen annesi Nuhha Cemmel, kızını öldürdüğünü itiraf etti.

        CEZAEVİNE KONULDU
        Cinnet getirdikten sonra kızını boş arsaya götürerek boğduğunu itiraf eden anne Nuhha Cemmel, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

        KÜÇÜK KIZ ÖLÜME BÖYLE GİTTİ
        Öte yandan anne Nuhha Cemmel'in kızı Aya Necmi'yi boğmak üzere boş bir arsaya elinden tutarak götürme anları ise bölgedeki iş yerlernin güvenlik kameralarına yansıdı.

        Cinayetten kısa süre öncesine ait görüntülerde, annenin kızının elinden tutarak boş arsaya doğru gittiği görülüyor.

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