Suriyeli annenin kızı Aya'yı öldürmeye götürdüğü anlar kamerada

Gaziantep'te, boş arsada cansız bedeni bulunan Suriye uyruklu Aya Necmi'nin (6), kendisini öldürmeye götüren ve olayın ardından tutuklanan annesi Nuhha Cemmel (23) ile yürüdüğü son anları güvenlik kameralarına yansıdı.
BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Pazartesi günü Serinevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, boş bir arsada hareketsiz yatan bir çocuğu görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi.
ANNEDEN İTİRAF GELDİ
Olayın ardından gözaltına alınan ve psikolojik tedavi gördüğü belirlenen annesi Nuhha Cemmel, kızını öldürdüğünü itiraf etti.