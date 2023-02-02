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    • Yaşam
    • 02.02.2023 16:06
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    • 02.02.2023 16:57
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    Antalya'da kan donduran cinayet! Otomobile kurşun yağdırdı: 3 ölü, 1 yaralı

    Antalya'nın Aksu ilçesinde, bir otomobil içerisinde bulunan 5 kişi arasında kumar tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.K. yanındaki tabancayla otomobilin içerisinde bulunan husumetlilerine ateş açtı. Saldırıda aralarında Güloluk Mahalle Muhtarının da bulunduğu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Şahıs, olay yerinden aracına binerek kaçtı.

    AJANSLAR
    Antalya’da kan donduran cinayet!

    Antalya'da otomobilde silahla vurulmuş halde 3 kişinin cesedi bulundu.

    KUMAR TARTIŞMASI ÇIKTI
    Saat 14.00 sıralarında Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi'nde; bir aracın içinde bulunan 5 kişi arasında iddiaya göre, kumar yüzünden tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine A.K. yanındaki tabancayla ateş açtı.

    Vücuduna mermi isabet eden Güloluk Mahalle Muhtarı Mahmut Şimşek ile İbrahim Topdemir, oğlu Galip Topdemir ve Halil Ülkü yaralandı. A.K. olayın ardından araçtan inerek uzaklaştı.

        İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede Mahmut Şimşek, İbrahim Topdemir ve Galip Topdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Ağır yaralanan Halil Ülkü ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Jandarma ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için inceleme başlattı.

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        Haberler Yaşam Antalya'da kan donduran cinayet! Otomobile kurşun yağdırdı: 3 ölü, 1 yaralı
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