Antalya'da kan donduran cinayet! Otomobile kurşun yağdırdı: 3 ölü, 1 yaralı

Tartışmanın büyümesi üzerine A.K. yanındaki tabancayla ateş açtı.
Vücuduna mermi isabet eden Güloluk Mahalle Muhtarı Mahmut Şimşek ile İbrahim Topdemir, oğlu Galip Topdemir ve Halil Ülkü yaralandı. A.K. olayın ardından araçtan inerek uzaklaştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine A.K. yanındaki tabancayla ateş açtı.
Vücuduna mermi isabet eden Güloluk Mahalle Muhtarı Mahmut Şimşek ile İbrahim Topdemir, oğlu Galip Topdemir ve Halil Ülkü yaralandı. A.K. olayın ardından araçtan inerek uzaklaştı.
İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede Mahmut Şimşek, İbrahim Topdemir ve Galip Topdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.