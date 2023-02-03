İş insanı Tahsin Çiftkurt ile Aslı Çetiner’in kızları Leyla'nın ölümünde 'vegan' iddiası

Cemiyet hayatı geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin başkenti Londra'dan gelen haberle şoka girdi. Nedeni ise Tahsin Çiftkurt ile Aslı Çetiner'in kızları Leyla'nın ani vefat haberiydi. Leyla, drama ve tiyatro eğitimi almak için Londra'ya yerleşti. Ancak iki gün boyunca okula gitmeyince ailesi şüphelendi. Leyla'nın evine giden arkadaşları, cansız bedeniyle karşılaşınca şoka girdi. Tahsin Çiftkurt ile Aslı Çetiner, İngiltere'ye gitti. İlk etapta ölüm nedeni olarak ani kalp durması gerekçe gösterildi. Ancak kalbinin gizli bir rahatsızlık nedeniyle mi yoksa tetikleyici bir nedenle mi durduğunu belirleyemedi. Başka iddialar da gündeme geldi. Buna göre Leyla bir süredir vegan beslenmekteydi. Hayvansal gıdalardan vazgeçmişti. Genç kız bir süredir diyetteydi. Detoks yani sıvı ağırlıklı beslenmeye karar vermişti. Tüm bunların kalp krizini tetiklemiş olabileceği kaydedildi. Ancak genç kızın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu netleşecek.







Aslı Çetiner, kızının ölüm haberi üzerine ilk uçakla Londra'ya uçmuştu.

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