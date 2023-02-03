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    İpsizcambaz Elektronik ve Bilişim Hizmetleri ikramiye asil-yedek kazananlar İSİM LİSTESİ 2023! iPhone 13 256 GB, Dyson V12 Detect Slim Absolute, Xiaomi Mi Smart Air Fryer...

    Takvim Gazetesi İpsizcambaz Elektronik ve Bilişim Hizmetleri San. Tic. A.Ş. ikramiye sonuçları açıklandı. İkramiyeye başvuranlar İkramiye sonuçları hakkında araştırmalara koyuldu. Bu ikramiye Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden alınan 22/12/2022 tarihli ve E-40453693 255.01.02-29484 sayılı izinle düzenlenmiştir. İkramiyeyi teslim alabilmek için asıl talihlilerin 18/02/2023 tarihine kadar, yedek talihlilerin 05/03/2023 tarihine kadar Gama Plaza Kat:13 Beştepe/ANKARA adresine veya 0(850) 305 09 09 no’lu telefona başvurmaları gerekmektedir. İkramiye kapsamında kazananlara; iPhone 13 256 GB Blue, Dyson V12 Detect Slim Absolute, Dyson Airwrap Complete Saç Şekillendirme Seti, Xiaomi Mi Vacuum Robot Süpürge Mop 2, Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3.5 L Yağsız Fritöz verilmiştir. İşte ikramiyeleri kazanan asil ve yedek talihliler.

    EYT’lıye 8.500 TL
    Haberler Yaşam İpsizcambaz Elektronik ve Bilişim Hizmetleri ikramiye asil-yedek kazananlar İSİM LİSTESİ 2023! iPhone 13 256 GB, Dyson V12 Detect Slim Absolute, Xiaomi Mi Smart Air Fryer...
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