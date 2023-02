İda Madra Jeoparkı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından “Ulusal jeopark” olarak ilan edildi

VETBÜS VE VETBULANS HIZIR GİBİ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tüm canlıları kucaklayan, onların yaşam hakkına saygı duyan yönetim anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Mobil veteriner kliniği VETBÜS ile tam donanımlı hayvan ambulansı VETBULANS can dostlar için her an hazır bekliyor. VETBÜS, gittiği ilçelerde sokak hayvanlarını sağlık taraması, iç-dış parazit taraması, ultrason, aşılama gibi kapsamlı sağlık taramasından geçiriyor. VETBULANS aracılığıyla da en yakın bakımevine ivedilikle ulaştırılmasını sağlanarak can kayıplarının en aza indirilmesi amaçlanıyor.