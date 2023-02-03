İda Madra Jeoparkı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından “Ulusal jeopark” olarak ilan edildi

Çanakkale'nin Ayvacık ve Ezine ile İzmir'in ise Bergama ilçesini kapsayan İda Madra Jeoparkı; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen girişimler sonucunda "Ulusal Jeopark" olarak ilan edildi. Doğayı olduğu gibi koruyarak bölgesel ekonomik kalkınmayı güçlendirecek olan jeopark sayesinde, Balıkesir'in birçok noktası yeni birer turizm destinasyonu haline gelecek.
Jeoparkın ekonomi ve turizme katkı sağlayarak Balıkesir'in kalkınmasında kilit rol oynayacağını ve şehrin dünyaca tanınır hale gelmesine katkı sağlayacağını söyleyen Başkan Yücel Yılmaz, "Bu çalışma, 10 yıl sonrasının Balıkesir'i için temel bir taş. 46 ülke ile 177 jeopark alanının bulunduğu UNESCO Küresel Jeopark Ağına girme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. İnanıyorum ki İda Madra Jeoparkı hem şehrimize hem de ülkemize büyük katkılar sağlayacak" dedi.
VETBÜS VE VETBULANS HIZIR GİBİ
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tüm canlıları kucaklayan, onların yaşam hakkına saygı duyan yönetim anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Mobil veteriner kliniği VETBÜS ile tam donanımlı hayvan ambulansı VETBULANS can dostlar için her an hazır bekliyor. VETBÜS, gittiği ilçelerde sokak hayvanlarını sağlık taraması, iç-dış parazit taraması, ultrason, aşılama gibi kapsamlı sağlık taramasından geçiriyor. VETBULANS aracılığıyla da en yakın bakımevine ivedilikle ulaştırılmasını sağlanarak can kayıplarının en aza indirilmesi amaçlanıyor.
DÜNYAYA ÖRNEK: SIFIR ATIK ADASI
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin "Atıksız Adalar" projesiyle Ekinlik Adası, Türkiye'nin ilk atıksız adası olarak tarihe geçti. Artık tüm atıklar döngüsel ekonomiye kazandırılıyor, organik atıklar kompost haline getirilip, parkların iyileştirmesinde kullanılıyor. Plastik poşetlerin artık kullanılmadığı Ekinlik, enerjisini güneş enerji sisteminden, suyunu ise arıtılmış deniz suyundan elde ediyor.