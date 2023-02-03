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    İda Madra Jeoparkı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından “Ulusal jeopark” olarak ilan edildi

    İda Madra Jeoparkı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından “Ulusal jeopark” olarak ilan edildi. Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, jeoparkın şehrin kalkınmasında kilit bir rol oynayacağını söyledi.

    İda madra ulusal jeopark ilan edildi

    Çanakkale'nin Ayvacık ve Ezine ile İzmir'in ise Bergama ilçesini kapsayan İda Madra Jeoparkı; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen girişimler sonucunda "Ulusal Jeopark" olarak ilan edildi. Doğayı olduğu gibi koruyarak bölgesel ekonomik kalkınmayı güçlendirecek olan jeopark sayesinde, Balıkesir'in birçok noktası yeni birer turizm destinasyonu haline gelecek.



    Jeoparkın ekonomi ve turizme katkı sağlayarak Balıkesir'in kalkınmasında kilit rol oynayacağını ve şehrin dünyaca tanınır hale gelmesine katkı sağlayacağını söyleyen Başkan Yücel Yılmaz, "Bu çalışma, 10 yıl sonrasının Balıkesir'i için temel bir taş. 46 ülke ile 177 jeopark alanının bulunduğu UNESCO Küresel Jeopark Ağına girme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. İnanıyorum ki İda Madra Jeoparkı hem şehrimize hem de ülkemize büyük katkılar sağlayacak" dedi.



    VETBÜS VE VETBULANS HIZIR GİBİ
    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tüm canlıları kucaklayan, onların yaşam hakkına saygı duyan yönetim anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Mobil veteriner kliniği VETBÜS ile tam donanımlı hayvan ambulansı VETBULANS can dostlar için her an hazır bekliyor. VETBÜS, gittiği ilçelerde sokak hayvanlarını sağlık taraması, iç-dış parazit taraması, ultrason, aşılama gibi kapsamlı sağlık taramasından geçiriyor. VETBULANS aracılığıyla da en yakın bakımevine ivedilikle ulaştırılmasını sağlanarak can kayıplarının en aza indirilmesi amaçlanıyor.



    DÜNYAYA ÖRNEK: SIFIR ATIK ADASI
    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin "Atıksız Adalar" projesiyle Ekinlik Adası, Türkiye'nin ilk atıksız adası olarak tarihe geçti. Artık tüm atıklar döngüsel ekonomiye kazandırılıyor, organik atıklar kompost haline getirilip, parkların iyileştirmesinde kullanılıyor. Plastik poşetlerin artık kullanılmadığı Ekinlik, enerjisini güneş enerji sisteminden, suyunu ise arıtılmış deniz suyundan elde ediyor.



        TARİHİ ÇOBAN MEKTEBİ RESTORE EDİLDİ
        Keçiören'in girişinde bulunan, Osmanlı döneminde çobanların eğitim yeri olarak kullanılan tarihi Çoban Mektebi restore edilerek Milli Mücadele ve Kurtuluş Müzesi haline getirildi. Çoban Mektebi etrafında bulunan mezbelelik alan ise geçtiğimiz yıla kadar harabe haldeyken yine Keçiören Belediyesinin yürüttüğü hummalı çalışmayla kısa sürede park ve yeşil alana dönüştürüldü. 39 bin metrekarelik rekreasyon alanı içindeki müze kısa süre içinde faaliyete girerek vatandaşların ziyaretine açılacak. Burada yer alan çocuk lunaparkı ise Keçiören ve Keçiören dışından gelen çocuklu aileler için eğlence merkezi olarak hizmet veriyor. Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokolün ardından tarihi Çoban Mektebini restore ettiklerini ve etrafındaki alanda önemli bir çevre düzenleme çalışması yürüttüklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Keçiören, Milli Mücadele döneminde kurtuluşun en önemli karargâhlarından biri olmuştur. Milli Mücadele'de önemli bir karargâh olan çoban mektebini, Türk tarihine yakışır bir müze haline getirdik. Buradaki 39 bin metrekare alanı bir vaha görünümüne kavuşturduk. Restorasyon çalışmasını tarihi dokuya uygun olarak gerçekleştirdik. Keçiören'imizin girişine şehrimize yakışan bir eseri daha kazandırdık" dedi.



        BELEDİYECİLİKTE "CANPOLAT" MODEL
        Mehmet Canpolat'ın örnek projeleriyle Haliliye'de hem çocuklar hem de vatandaşlar hizmete doyuyor. Karne hediyesi bisiklet alan 400 çocuğun mutluluğu gözlerine yansırken, geleceğe hazırlanan 400 gence ise üniversiteye hazırlık soru bankası seti hediye edildi. İlçenin geleceği için Kültür Merkezi'ni hizmete sunan ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yapımını üstlenen Haliliye Belediyesi, hizmetleriyle vatandaşlardan tam not aldı. Haliliye Beledye başkanı Mehmet Canpolat, hizmete sunduğu örnek projeleriyle Türkiye'de başarılı bir belediye başkanı profili çiziyor. Göreve geldiği günden bu yana söz verdiği eserleri bir bir ilçeye kazandıran Başkan Mehmet Canpolat, projeleriyle çocukların yüzünü güldürürken, hizmetleriyle de mahalle sakinlerinin takdirini topluyor. Bu arada Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen program ile 400 çocuğa bisiklet hediye edildi. İlk kez pedal çevirme şansı yakalayan çocuklar, karne hediyesi aldıklarını ifade ederek, mutluluklarını teşekkür ederek dile getirdi.



        KARATAY'IN TARİHİ DOKUSU KORUNUYOR
        Alt yapıdan üst yapıya, sosyal alanlardan örnek projelere kadar daha birçok alanda gerçekleştirdiği yatırımları vatandaşın hizmetine sunan Karatay Belediyesi, ilçenin tarihi dokusuna da büyük önem veriyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediyenin Kerimdede Çeşme ile Sarıyakup Mahallelerinde restorasyon çalışması devam eden iki tarihi yapıda incelemelerde bulundu. Hasan Kılca şöyle konuştu; "Karatayımızda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla 'Kadim Karatay'ı ortaya çıkarma gayretindeyiz. Yeni projeler ve yapılaşma kültürü içerisinde Karatay'ın dokusunu koruyup, doğal güzelliklerini, tarihini, kültürünü eserlerinin tanıtım çalışmalarıyla geniş kitlelere aktarılması için çalışıyoruz. Konya mimarisine özgü tarihi mekanlarımızı önce kamulaştırıp daha sonra da restorasyonunu özenle yapıyoruz. Çünkü Konya mimarisi ve evleri kendine has yapısıyla büyük bir zenginlik. Bizler de bu zenginliği korumaya ve geleceğe taşımaya devam edeceğiz."
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        Haberler Yaşam İda Madra Jeoparkı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından “Ulusal jeopark” olarak ilan edildi
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