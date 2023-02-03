İda Madra Jeoparkı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından “Ulusal jeopark” olarak ilan edildi





TARİHİ ÇOBAN MEKTEBİ RESTORE EDİLDİ

Keçiören'in girişinde bulunan, Osmanlı döneminde çobanların eğitim yeri olarak kullanılan tarihi Çoban Mektebi restore edilerek Milli Mücadele ve Kurtuluş Müzesi haline getirildi. Çoban Mektebi etrafında bulunan mezbelelik alan ise geçtiğimiz yıla kadar harabe haldeyken yine Keçiören Belediyesinin yürüttüğü hummalı çalışmayla kısa sürede park ve yeşil alana dönüştürüldü. 39 bin metrekarelik rekreasyon alanı içindeki müze kısa süre içinde faaliyete girerek vatandaşların ziyaretine açılacak. Burada yer alan çocuk lunaparkı ise Keçiören ve Keçiören dışından gelen çocuklu aileler için eğlence merkezi olarak hizmet veriyor. Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokolün ardından tarihi Çoban Mektebini restore ettiklerini ve etrafındaki alanda önemli bir çevre düzenleme çalışması yürüttüklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Keçiören, Milli Mücadele döneminde kurtuluşun en önemli karargâhlarından biri olmuştur. Milli Mücadele'de önemli bir karargâh olan çoban mektebini, Türk tarihine yakışır bir müze haline getirdik. Buradaki 39 bin metrekare alanı bir vaha görünümüne kavuşturduk. Restorasyon çalışmasını tarihi dokuya uygun olarak gerçekleştirdik. Keçiören'imizin girişine şehrimize yakışan bir eseri daha kazandırdık" dedi.