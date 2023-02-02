Tiktok paylaşımlarıyla başlayan kıskançlık kavgası ölümle bitti!





İZMİR'E GÖNDERİLDİ

Eşini sosyal medya platformu TikTok'ta paylaştığı videolar ve ihanet etmekle suçladığı için öldürdüğünü söyledi. Mine Kocadağ'a ait olduğu ileri sürülen ceset, otopsi için morga kaldırıldı. Tanınmayacak halde olan cesetten alınan örnekler, DNA tespiti için İzmir'e gönderildi. Aileden alınacak örneklerle yapılacak karşılaştırmanın ardından, cesedin Mine Kocadağ'a ait olup olmadığı belirlenecek. Cenazenin, DNA sonuçlarının kesinleşmesinin ardından toprağa verileceği anlaşıldı.

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