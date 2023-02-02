Tiktok paylaşımlarıyla başlayan kıskançlık kavgası ölümle bitti!

Denizli Pamukkale'de yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Mine Kocadağ (25), 6 ay önce kayıplara karıştı. Kayıp başvurusu yapan ağabey Tayfun Koç, kardeşinin cinayete kurban gittiği iddiasıyla bir TV programına katıldı. Bir otelde bahçıvan olarak çalışan Mithat Kocadağ (31) da cinayeti itiraf etmek zorunda kaldı. "Eşimle ilişkiye girdim, sonrasında iki elimle 30 dakika boyunca boğazını sıktım. Cesedi banyoya koyduktan sonra bazanın altına aldım. Cesedi çuvala koydum, el arabasıyla otelin oraya götürdüm. Gömdüm. Üzerine biraz toprak attım" diyerek duyanların tüylerini ürpertti.
İZMİR'E GÖNDERİLDİ
Eşini sosyal medya platformu TikTok'ta paylaştığı videolar ve ihanet etmekle suçladığı için öldürdüğünü söyledi. Mine Kocadağ'a ait olduğu ileri sürülen ceset, otopsi için morga kaldırıldı. Tanınmayacak halde olan cesetten alınan örnekler, DNA tespiti için İzmir'e gönderildi. Aileden alınacak örneklerle yapılacak karşılaştırmanın ardından, cesedin Mine Kocadağ'a ait olup olmadığı belirlenecek. Cenazenin, DNA sonuçlarının kesinleşmesinin ardından toprağa verileceği anlaşıldı.