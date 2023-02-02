Sarıyer'deki oto galeride silahlar konuştu: 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı

SALDIRGAN SİLAHINI BIRAKIP KAÇTI

Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, saldırıda kullanılan silah da olay yerinde bulundu. Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ferhat Yeşilkaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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