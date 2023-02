Piyanist Fazıl Say, İstanbul Havalimanı için “Dünyanın en iyisidir” dedi! Sosyal medyadan hakaret yağdı

2.8 MİLYON DEVRETTİ

5+1 bilen çıkmayınca 2 milyon 857 bin lira devretti. 5 bilenler 21 bin 700'er, 4+1 bilenler bin 103'er, 4 bilenler 103'er, 3+1 bilenler 55'er, 3 bilenler 16'şar, 2+1 bilenler 21'er, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 9'ar lira alacak.



EYLÜL YAŞASIN

Eylül Türkyılmaz, milyonda bir görülen kansere yakalandı. İstanbul'da tedavi altına alındı. Hastalık her yerini sarmaya başladı. Ailesi kızlarının tedavi masrafları için yardım çağrısı yaptı.



HER YERDE KAR VAR!

Hafta sonu İstanbul'un beyaza bürüneceği açıklandı. Uzmanlar uyardı: Aşırı soğuklara dikkat!



TATİLDE SOBA KABUSU

Isparta'da bir binanın 3'üncü katında oturan Şerife İlhan (65) ile torunu Ecrin Ünlü'den (9) haber alamayan yakınları, dün gece eve geldi. Kapıyı kırarak içeri girenler, anneanne ve torununu hareketsiz yatarken bulunca polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler, ikilinin sobadan zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Ailesiyle birlikte Aydın Kuşadası'nda yaşayan Ecrin'in sömestir tatili dolayısıyla anneannesinin yanına geldiği öğrenildi.



CASUS VAR!

Tamire giden araçtan böcek çıktı! İşadamı eşine casusluk davası açtı! İstanbul'da yaşayan ve danışmanlık şirketi yetkilisi olan Ö.E.V., eşi A.V.'yle şiddetli geçimsizlik yaşadı. İkili, 2 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Çocuğunun velayetini isteyen A.V., eşini sadakatsizlikle suçladı. Boşanma dilekçesine Ö.E.V'nin yabancı uyruklu kadınların birlikte olduğunu, eskortlarla mesajlaştığını yazdı! İşadamı Ö.E.V ise eşinin mahkemeye sunduğu ses kayıtlarını duyunca şaştı kaldı! Kayıtlara nasıl ulaştığını öğrenmek için araştırma yaptı. Aracını oto tamirciye götürdüğünde ise şok yaşadı! Çünkü otomobilinden böcek diye tabir edilen ses kayıt cihazı çıktı. Savcılığa başvuran işadamı, eşine dava açtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİLEK YAMAN



EN ACI ÇIĞLIK!

Sakarya Pamukova'da Yunus Ö. (33), önceki akşam dini nikahlı eski eşi Gülay Ç. (31) ile barışmak istedi. Ancak kadın, kabul etmedi. Sinirlenen Yunus Ö, bıçakla eski eşini yaraladı. Aldığı bıçak darbeleriyle yüzü kanlar içerisinde kalan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Yüzü tamamen parçalanan ve tek gözünü kaybetme ihtimali olan Gülay Ç, hastaneye kaldırıldı. Acılı kadın, yardım istedi. "Beni bu hale koyanın müebbet yemesini istiyorum. Hiçbir kadın susmasın. Bugün bana, yarın size. Ailemi, çocuklarımı tehdit ediyor, müebbet yemesini istiyorum. İçeriden, dışarıya çıkarsa yarım kaldığı işi tamamlayacak. Ölmek istemiyorum. Ne olur yardım edin" dedi. Adliyeye sevk edilen Yunus Ö, tutuklandı.

