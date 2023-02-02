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    Piyanist Fazıl Say, İstanbul Havalimanı için “Dünyanın en iyisidir” dedi! Sosyal medyadan hakaret yağdı

    Piyanist Fazıl Say, İstanbul Havalimanı için “Dünyanın en iyisidir” dedi. Kendi mahallesinden tepki geldi. İşte sizler için derlediğimiz 2 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    ’Say’gılar

    İstanbul Havalimanı, son 3 yıldır yolcu sayısı bakımından Avrupa'nın zirvesine çıktı. Dünyanın her yerinden taktir topladı. Piyanist Fazıl Say da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Havalimanı'na övgüler yağdırdı. "Dünyadaki bütün havaalanlarını biliyorum. Yeni havaalanımız dünyadaki en iyisidir, bir çok açıdan. THY de en iyi havayoludur. Açık ara hem de" ifadelerini kullandı. Ancak çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ünlü piyaniste hakaretler yağdırdı. Yorumları okuyanlar, şaştı kaldı...



    Şirin gözükmeye çalışıyorsun Fazıl
    Şehir Hastanelerini de översin sen
    Fazıl abim, boş ver bu siyaset işlerini
    Seni hava çarptı sanırım



    VİC'DANS'IZLIK
    İran'ın başkenti Tahran'daki Azadi Kulesi'nin önünde Astiyaz Haghighi ve nişanlısı Amir Mohammad Ahmadi, romantik bir şekilde dans etti. Görüntülerin yayınlanmasının ardından genç çift, tutuklanıp hapse gönderildi. Önceki gün yapılan yargılamada çiftin kamusal alanda dans ettikleri için suç işlediklerine karar verildi. Nişanlı çifte, "Yolsuzluğu ve fuhuşu teşvik etmek, ulusal güvenliği bozmak" suçlarından 10'ar yıl hapis cezası kesildi.



        ÇOK GÜZEL 'ORDU'
        İşitme ve bedensel engelli genç, yüzmede engelleri aştı. Madalyaları topladı! Ordu'da Selin Ortatepe, 26 yıl önce işitme ve bedensel engelli olarak hayata gözlerini açtı. 8 yıl önce de doktorların tavsiyesiyle yüzme sporuyla tanıştı. Başarı merdivenlerini hızla tırmandı! Kısa sürede 20'den fazla madalya kazandı. Anne Bircan Ortatepe "Kızımın yarışmalarda derece aldığını gördükçe çok mutlu oluyoruz. Annesi olarak sürekli yanındayım. Her konuda destekçisiyim" ifadesini kullandı.



        KÖTÜ 'HAVA'DİS
        Yasaklı ırk köpekler, dehşet saçtı! Van'da Emir Mert Durna'nın ölümünün ardından korkunç olayın adresi bu kez Aksaray'dı! Kemal Atak (12), önceki gün 5 kardeşiyle birlikte koyun otlatmaya çıktı. Sahipsiz pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Ayaklarından ve yüzünden yaralanan Kemal, kardeşlerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Hastanede tedavi altına alındı. Baba Zeki Atak ise "Köpekleri köyümüze terk edip gidiyorlar! Gerekli merciler önlem alsın. Daha yeni Van'da bir çocuğumuzu kaybettik" diyerek dert yandı.



        YANGINDAN VAHŞET ÇIKTI
        İstanbul Ataşehir'de 4 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. Alevleri söndürmek için gelen itfaiye ekipleri, evdeki çekyatın içinde yanmış Leyla Seyidova'ın cesedini buldu. Ekipler, çekyatın yanında 1 bıçak ve 1 balta olduğunu da fark etti. Polis, kadının vücudunda kesiklerin bulunduğunu belirledi. Yangından önce olay yerinden kaçan Erkın Sohbetov cinayet şüphelisi olarak kısa sürede yakalandı. Ekipler evde yaşayan Gulçehra Kadırova ve Feruz Yagshıkulyyev'yı da gözaltına aldı.



            ELVAN DALTON KALBİNE YENİLDİ
            "Çalgı Çengi" filminin müzikleriyle tanınan "Elvan Dalton" sahne isimli ünlü şarkıcı Elvan Yılmaz (56), önceki akşam kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yılmaz için Karşıyaka Mezarlığı'nda yer alan Ahmet Efendi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.



            'ŞOK'OPARK!
            Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan yediemin otoparklarına ilişkin skandallara yenisi eklendi. İstanbul Zeytinburnu'da 1,5 yıl önce bağlanan araçlarını almaya giden Bayram Erol (56) ve Selami Şengelir (68), iki aydır otopark otopark araçlarını aradıklarını söyledi. Emniyetten aldıkları, "Sizinle birlikte 105 araç kayıp. Ya parçaladılar ya sattılar. Araştırıyoruz" yanıtıyla şaşkına döndü. Ali OKTAY



            SAPIK ÖĞRETMENDEN PİŞKİN SAVUNMA
            İstanbul Çekmeköy'de özel bir okulda çalışan İngilizce öğretmeni E.S. (38) adlı kadın, 'doğruluk mu cesaret mi' oyunu oynadıkları sırada dört öğrencisine cinsel istismarda bulundu. 42.5 yıla kadar hapis cezası talebiyle hakim karşısına çıktı. Tutuklu yargılanan öğretmen, "Öğrencilere başarı odaklı yaklaşmak istedim. 4 yıldır yılın öğretmeni seçildim. Kendileriyle ilişkim yanlış anlaşıldı. Kastım yoktur" diyerek kendisini savundu.



                103 MIİYON DEVRETTİ
                6+joker bilen çıkmayınca 103 milyon 488 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 135 bin 24'er, 4 bilenler 2 bin 538'er, 3 bilenler 206'şar, 2 bilenler ise 22'şer lira alacak.



                2.8 MİLYON DEVRETTİ
                5+1 bilen çıkmayınca 2 milyon 857 bin lira devretti. 5 bilenler 21 bin 700'er, 4+1 bilenler bin 103'er, 4 bilenler 103'er, 3+1 bilenler 55'er, 3 bilenler 16'şar, 2+1 bilenler 21'er, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 9'ar lira alacak.

                EYLÜL YAŞASIN
                Eylül Türkyılmaz, milyonda bir görülen kansere yakalandı. İstanbul'da tedavi altına alındı. Hastalık her yerini sarmaya başladı. Ailesi kızlarının tedavi masrafları için yardım çağrısı yaptı.

                HER YERDE KAR VAR!
                Hafta sonu İstanbul'un beyaza bürüneceği açıklandı. Uzmanlar uyardı: Aşırı soğuklara dikkat!

                TATİLDE SOBA KABUSU
                Isparta'da bir binanın 3'üncü katında oturan Şerife İlhan (65) ile torunu Ecrin Ünlü'den (9) haber alamayan yakınları, dün gece eve geldi. Kapıyı kırarak içeri girenler, anneanne ve torununu hareketsiz yatarken bulunca polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler, ikilinin sobadan zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Ailesiyle birlikte Aydın Kuşadası'nda yaşayan Ecrin'in sömestir tatili dolayısıyla anneannesinin yanına geldiği öğrenildi.

                CASUS VAR!
                Tamire giden araçtan böcek çıktı! İşadamı eşine casusluk davası açtı! İstanbul'da yaşayan ve danışmanlık şirketi yetkilisi olan Ö.E.V., eşi A.V.'yle şiddetli geçimsizlik yaşadı. İkili, 2 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Çocuğunun velayetini isteyen A.V., eşini sadakatsizlikle suçladı. Boşanma dilekçesine Ö.E.V'nin yabancı uyruklu kadınların birlikte olduğunu, eskortlarla mesajlaştığını yazdı! İşadamı Ö.E.V ise eşinin mahkemeye sunduğu ses kayıtlarını duyunca şaştı kaldı! Kayıtlara nasıl ulaştığını öğrenmek için araştırma yaptı. Aracını oto tamirciye götürdüğünde ise şok yaşadı! Çünkü otomobilinden böcek diye tabir edilen ses kayıt cihazı çıktı. Savcılığa başvuran işadamı, eşine dava açtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
                DİLEK YAMAN

                EN ACI ÇIĞLIK!
                Sakarya Pamukova'da Yunus Ö. (33), önceki akşam dini nikahlı eski eşi Gülay Ç. (31) ile barışmak istedi. Ancak kadın, kabul etmedi. Sinirlenen Yunus Ö, bıçakla eski eşini yaraladı. Aldığı bıçak darbeleriyle yüzü kanlar içerisinde kalan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Yüzü tamamen parçalanan ve tek gözünü kaybetme ihtimali olan Gülay Ç, hastaneye kaldırıldı. Acılı kadın, yardım istedi. "Beni bu hale koyanın müebbet yemesini istiyorum. Hiçbir kadın susmasın. Bugün bana, yarın size. Ailemi, çocuklarımı tehdit ediyor, müebbet yemesini istiyorum. İçeriden, dışarıya çıkarsa yarım kaldığı işi tamamlayacak. Ölmek istemiyorum. Ne olur yardım edin" dedi. Adliyeye sevk edilen Yunus Ö, tutuklandı.

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                Haberler Yaşam Piyanist Fazıl Say, İstanbul Havalimanı için “Dünyanın en iyisidir” dedi! Sosyal medyadan hakaret yağdı
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