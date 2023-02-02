Patlamada ağır yaralanan anne ve oğlu bir gün arayla hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir binanın 3'üncü katında meydana gelen doğalgaz patlamasında ağır yaralanan Hanım Altınkaynak (65) ile oğlu Mikdat Çebi (41) tedavi gördükleri hastanede bir gün arayla hayatını kaybetti.

VANALARI AÇIP ATEŞ YAKTI

22 Ocak tarihinde Kavaklı Mahallesi 100'üncü Sokak'ta bir binanın üçüncü katında; intihar etmek isteyen Mikdat Çebi'nin doğalgaz vanalarını açıp ateş yakması patlamaya neden oldu.