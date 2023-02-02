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    • Yaşam
    • 03.02.2023 00:18
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    • 03.02.2023 00:18
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    Patlamada ağır yaralanan anne ve oğlu bir gün arayla hayatını kaybetti

    Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşanan doğalgaz patlamasında ağır yaralanan anne ve oğlu tedavi gördükleri hastanede 1 gün arayla yaşamlarını yitirdi. Akşam saatlerinde hayatını kaybeden Mikdat Çebi, yarın düzenlenecek cenaze törenin ardından annesinin gömüldüğü mezarlıkta toprağa verilecek.

    AJANSLAR
    Anne ve oğlu bir gün arayla hayatını kaybetti

    Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir binanın 3'üncü katında meydana gelen doğalgaz patlamasında ağır yaralanan Hanım Altınkaynak (65) ile oğlu Mikdat Çebi (41) tedavi gördükleri hastanede bir gün arayla hayatını kaybetti.

    VANALARI AÇIP ATEŞ YAKTI
    22 Ocak tarihinde Kavaklı Mahallesi 100'üncü Sokak'ta bir binanın üçüncü katında; intihar etmek isteyen Mikdat Çebi'nin doğalgaz vanalarını açıp ateş yakması patlamaya neden oldu.

    Patlama nedeniyle evde bulunan Mikdat Çebi ve annesı Hanım Altınkaynak ağır yaralandı.

    1 GÜN ARAYLA ÖLDÜLER
    Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Hanım Altınkaynak dün akşam saatlerinde, oğlu Mikdat Çebi ise bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

    AYNI MEZARLIĞA GÖMÜLECEK
    Hanım Altınkaynak'ın cenazesi bugün kılınan namazın ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı'na defnedildi.
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        Haberler Yaşam Patlamada ağır yaralanan anne ve oğlu bir gün arayla hayatını kaybetti
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