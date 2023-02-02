Patlamada ağır yaralanan anne ve oğlu bir gün arayla hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir binanın 3'üncü katında meydana gelen doğalgaz patlamasında ağır yaralanan Hanım Altınkaynak (65) ile oğlu Mikdat Çebi (41) tedavi gördükleri hastanede bir gün arayla hayatını kaybetti.
VANALARI AÇIP ATEŞ YAKTI
22 Ocak tarihinde Kavaklı Mahallesi 100'üncü Sokak'ta bir binanın üçüncü katında; intihar etmek isteyen Mikdat Çebi'nin doğalgaz vanalarını açıp ateş yakması patlamaya neden oldu.
Patlama nedeniyle evde bulunan Mikdat Çebi ve annesı Hanım Altınkaynak ağır yaralandı.
1 GÜN ARAYLA ÖLDÜLER
Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Hanım Altınkaynak dün akşam saatlerinde, oğlu Mikdat Çebi ise bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
AYNI MEZARLIĞA GÖMÜLECEK
Hanım Altınkaynak'ın cenazesi bugün kılınan namazın ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı'na defnedildi.