Yer: Dilovası... Kimyasal facia!

Akılalmaz olay Kocaeli Dilovası'nda yaşandı. Boya temizleme malzemesi imalatı yapan bir fabrikada iş yeri sahibi Yücel Keleş ve kimya mühendisi Murat Duran, sızıntıdan habersiz gaz solumaya başladı. Fenalaşan ikili, kurtarılamadı.







Keleş ve Duran'ın önceki akşam saat 20.00 sularında birlikte çalıştıkları işçileri, mesai bitiminde evlerine bıraktıkları, ardından iş yerine gelerek çalışmaya devam ettikleri ortaya çıktı. Keleş'in, bir gün önce bir sosyal medya sayfasında 'Türkiye'nin her yerine boya sökücü, tüm kumlarda ve ölçülerde delikli- deliksiz zımpara, mumlu bez, temizlik ve selülozik tiner sevkiyatımız vardır" diye reklam paylaşımı yaptığı anlaşıldı.









Murat Duran'dan geriye yıllar öncesinde gerçekleşen düğünü öncesi eşiyle birlikte çekildiği mutlu fotoğraf kaldı.





DOĞALGAZ KABUSU

İstanbul Kartal'da 5 katlı bir binanın giriş katındaki evde yaşayan Melek Dönmez (40), kızları Havvanur Ergay (12) ve Belinay Ergay (14), dün sabah ölü bulundu. Ölümlerin doğalgaz zehirlenmesi sonucu meydana geldiği tespit edildi.







ATANASKA'YA NE OLDU

İSTANBUL Avcılar'da köpeği ile yaşayan Rus Atanaska Dobreva Yordanova (43), komşuları ve ayrıldığı eşinin aramalarına yanıt vermedi. Yakınlarının ihbarı üzerine dün bölgeye gelen polis ekipleri, Yordanova'nın yaşadığı dairenin kapı kilidini kırarak içeri girdi. Rus kadın, yerde yüz üstü hareketsiz yatar şekilde, köpeği ise yanında bitkin halde bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Yordanova'nın öldüğü belirlendi. Olay yerine gelen savcı ve belediye tabibi, ölmeden önce kustuğu anlaşılan Yordanova'nın ölümünü şüpheli bularak inceleme başlattı.