TEM Otoyolu’nda kontrolden çıkan araç polis otomobiline arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

YARALI SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polis ile sürücü Ağdaş'a ilk müdahaleyi yaparak çevre hastanelere kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ferdi Ağdaş(42), doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.