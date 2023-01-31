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    • Yaşam
    • 01.02.2023 06:17
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    • 01.02.2023 06:17
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    TEM Otoyolu’nda kontrolden çıkan araç polis otomobiline arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

    Esenler TEM Otoyolu’nda kaza yapan otomobile işlem yapmak için gelen polis aracına ve sürücüye, kontrolden çıkan başka bir otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaza yapan otomobile tutanak tutan polis ve otomobil sürücüsü yola savrularak yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    AJANSLAR
    TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: 1 ölü

    Esenler, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kazadan sonra olay yerine gelen trafik polisleri dubalarla önlem alırken, aynı yönde gelen başka bir otomobil, ilk kazayı yapan sürücü Ferdi Ağdaş ile trafik polisine çarptı.

    Kazada trafik polisi yaralanırken, Ferdi Ağdaş hayatını kaybetti. Kaza mahalline giren otomobil sürücüsü kaçtı.

    OTOMOBİL KAZA YAPTI
    Kaza, TEM Otoyolu Edirne istikametinde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferdi Ağdaş'ın kullandığı 34 KRN 29 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle kaza yaptı. Sürücü Ağdaş, durumu polis ekiplerine haber verdi.

    TRAFİK POLİSİ İLE SÜRÜCÜYE ÇAPTI
    TEM Otoyolu'nda görevli trafik polisleri de olay yerine gelerek, yolda dubalarla güvenlik önlemi aldı. Bu sırada, henüz sürücüsü belirlenemeyen 33 ALD 682 plakalı otomobil, kaza sonrası çekici bekleyen trafik polisi ile ilk kazayı yapan sürücü Ferdi Ağdaş'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle trafik polisi ve sürücü Ağdaş yaralandı.

        YARALI SÜRÜCÜ KURTARILAMADI
        İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polis ile sürücü Ağdaş'a ilk müdahaleyi yaparak çevre hastanelere kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ferdi Ağdaş(42), doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        KAÇAN SÜRÜCÜ HER YERDE ARANIYOR
        Polis ekipleri ikinci kazayı yapan otomobildeki bir kadını gözaltına alırken, kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

        Kazaya karışan araçlar olay yerinden çekiciler yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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        Haberler Yaşam TEM Otoyolu’nda kontrolden çıkan araç polis otomobiline arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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