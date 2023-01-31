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    • 01.02.2023 01:12
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    HAVA DURUMU | İstanbul’da kar yağışı başladı! Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

    Son dakika hava durumu haberleri! İstanbul’da beklenen kar yağışı gece saatlerinde yoğunlaşarak özellikle Beylikdüzü’nde etkisini gösterdi. Yollar kısa süre içinde beyaza büründü. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte Meteorolojiden yapılan kar yağışı uyarıları ve 1 Şubat 2023 hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İstanbul’da kar yağışı başladı!

    İstanbul'da uzun zamandır beklenen kar yağışı, gece saatlerinde Beylikdüzü'nde etkisini gösterirken yollar kısa süre içinde beyaza büründü. Meteoroloji'nin uyarıları sonrası yağan kara dışarıda yakalanan bazı vatandaşlar ise mutluluklarını dile getirdi.

    İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI! VİDEO İZLE


    Kar yağışı hakkında konuşan vatandaşlardan Mustafa Koçak, "Şu anda ağabeyimi bekliyorum. Karı bekliyorduk ve sonunda geldi. İnşallah herhangi bir problem olmadan güzel bir şekilde atlatırız."

    "Güzel bir doğa olayı. Ben seviyorum ve inşallah eğlenceli bir şekilde geçer. Ben çok mutluyum, kaza bela olmadan inşallah geçer" dedi.


        Kar yağışına sevindiğini dile getiren bir başka vatandaş Yiğit Duman ise, "Hele şükür geldi. Uzun zamandır bekliyorduk. Şahsen mutlu oldum hem de tatil zamanı geldi. Bu sene bekletti ama olsun. Geçen yıl gibi yağarsa öğrenciler için bir nebze mutluluk olur. Ben şu anda otobüs bekliyorum. İnşallah otobüslerde de bir sıkıntı çıkmaz" diye konuştu.

        METEOROLOJİDEN KAR YAĞIŞI UYARISI
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, (Antalya ve Mersin dışında) Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde, Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Ordu ve Giresun çevrelerinde ise yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların kıyı kesimleri ile yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde ise mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor.

        RÜZGAR: Yurdun batı, iç ve kuzey kesimlerinde kuzey, kuzeybatı; güneydoğu kesimlerinde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
        Yağışların Hatay, K.Maraş, G.Antep, Kilis, Ş.Urfa, Adıyaman, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
        Rüzgarın Akdeniz Bölgesi'nde kuzey, kuzeybatı; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
        MARMARA
        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        EDİRNE 0°C, 9°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        İSTANBUL 2°C, 7°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

        KIRKLARELİ -2°C, 7°C
        Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

        KOCAELİ 3°C, 6°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

        EGE
        Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba, Denizli çevrelerinin karla karışık yağmur, yükseklerinin hafif kar yağışlı; Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        DENİZLİ 0°C, 5°C
        Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

        İZMİR 3°C, 11°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

            KÜTAHYA -3°C, 1°C
            Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba aralıklı kar yağışlı

            MUĞLA -1°C, 6°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            AKDENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Mersin dışında kalan yerlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde beklenen yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzey, kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olması bekleniyor.

            ADANA 5°C, 12°C
            Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba yağmur ve sağanak yağışlı

            ANTALYA 9°C, 14°C
            Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba doğu çevreleri yağmurlu

            HATAY 4°C, 8°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların Çarşamba yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            MERSİN 8°C, 13°C
            Parçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri Çarşamba yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            İÇ ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam bölgenin doğusunun, Çarşamba bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA -2°C, 3°C
            Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece kuzey kesimleri, Çarşamba il geneli hafif kar yağışlı

            ESKİŞEHİR -2°C, 1°C
            Parçalı ve çok bulutlu, bu gece kuzey kesimleri, Çarşamba il geneli kar yağışlı

            KAYSERİ -5°C, 2°C
            Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba aralıklı kar yağışlı

            KONYA -3°C, 2°C
            Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba hafif kar yağışlı

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU -2°C, 4°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

            DÜZCE 3°C, 5°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            KASTAMONU -2°C, 1°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

            ZONGULDAK 3°C, 5°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

            AMASYA 2°C, 3°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

            SAMSUN 4°C, 7°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            TOKAT 0°C, 2°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

            TRABZON 7°C, 10°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda rüzgarın güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olması bekleniyor.

            ERZURUM -9°C, 1°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

            KARS -13°C, -3°C
            Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba aralıklı kar yağışlı

            MALATYA 1°C, 6°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            VAN -7°C, 4°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında kuvvetli yağmur ve sağanak, kuzey kesimlerinin yükseklerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

            DİYARBAKIR 2°C, 7°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

            GAZİANTEP 2°C, 5°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı. Yağışların Çarşamba yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor.

            SİİRT 0°C, 4°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

            ŞANLIURFA 4°C, 9°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Yağışların Çarşamba yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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            İstanbul’da kar yağışı başladı!
            Haberler Güncel HAVA DURUMU | İstanbul’da kar yağışı başladı! Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
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