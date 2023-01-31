HAVA DURUMU | İstanbul’da kar yağışı başladı! Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

KÜTAHYA -3°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba aralıklı kar yağışlı
MUĞLA -1°C, 6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Mersin dışında kalan yerlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde beklenen yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzey, kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olması bekleniyor.
ADANA 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba doğu çevreleri yağmurlu
HATAY 4°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların Çarşamba yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri Çarşamba yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam bölgenin doğusunun, Çarşamba bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA -2°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece kuzey kesimleri, Çarşamba il geneli hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR -2°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece kuzey kesimleri, Çarşamba il geneli kar yağışlı
KAYSERİ -5°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba aralıklı kar yağışlı
KONYA -3°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba hafif kar yağışlı