Siber zeka

Ankara'da yaşayan T.G, 12 yaşından itibaren 3 yıl boyunca yurt içi ve dışındaki 10 bin 762 internet sitesine girip, "Açığınızı var" diye uyarı notu bıraktı. 2020'de yurt içinden bir firma sahibinin şikayeti üzerine gözaltına aldı. Hakkında, 'bilişim sistemine izinsiz girme' suçundan başlatılan soruşturma, şikayetçi ile 5 bin TL karşılığında uzlaşınca kapandı.
ABD, Rusya gibi ülkelerin de olduğu çoğu yurt dışındaki sitelere giren T.G'nin, Türkiye'deki kamu kurumlarına ait internet sitelerini de hedef aldığı saptandı. Hacklediği 10 kamu sitesi için de savcılık dava açtı. Ankara Batı Çocuk Mahkemesi'nde yargılandı. Sabıkasız ve yaşının küçük olması nedeniyle hükmün açıklanması geri bırakıldı. Bu olaydan sonra korsanlığı bıraktı.
Artık tedbirli hareket ettiğini belirterek, "Elimden geldiğince bilgisayardan uzak durmaya çalışıyorum. Siber güvenlik alanında şu an için hiçbir hedefim yok" ifadelerini kullandı
ABD, Rusya gibi ülkelerin de olduğu çoğu yurt dışındaki sitelere giren T.G'nin, Türkiye'deki kamu kurumlarına ait internet sitelerini de hedef aldığı saptandı. Hacklediği 10 kamu sitesi için de savcılık dava açtı. Ankara Batı Çocuk Mahkemesi'nde yargılandı. Sabıkasız ve yaşının küçük olması nedeniyle hükmün açıklanması geri bırakıldı. Bu olaydan sonra korsanlığı bıraktı.
Artık tedbirli hareket ettiğini belirterek, "Elimden geldiğince bilgisayardan uzak durmaya çalışıyorum. Siber güvenlik alanında şu an için hiçbir hedefim yok" ifadelerini kullandı