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    Malta’da Pelin Kaya’yı hayattan koparan caniden kan donduran sözler

    Malta’da J.C, alkol ve uyuşturucu aldı. Aracıyla ezdiği, ardından taşla saldırdığı Pelin Kaya’yı hayattan kopardı. Mahkemede, “Psikopatım” diye bağırdı! Genç kızın acılı annesi haykırdı: Cehennemde yan!

    Cehennemde yan!
    Pelin Kaya... 30 yaşında pırıl pırıl bir gençti. Geçtiğimiz yıl dil eğitimi için Malta'ya gitti. Ülkenin önde gelen bir mobilya firmasına iç mimar olarak işe girdi. 18 Ocak'ta tam da doğum gününü kutladığı gece Fransa-Malta vatandaşı J.C tarafından ezildi! Hayatını kaybetti. Uyuşturucu ve alkol bağımlısı katil için önceki gün yapılan duruşmaya Kaya Ailesi de gitti. J.C'nin "Ben psikopatım, bununla da gurur duyuyorum" demesi üzerine anne Çiçek Kaya baygınlık geçirdi. "Cehennemde yan" diyerek baygınlık geçirdi.



    Acısını şu sözlerle dile getirdi: Malta'da kızımın işyerini ziyaret ettim. Masasını gördüm. Elinin izi olduğu kalemleri yanımda getirdim. Onları ömrüm boyunca saklayacağım.
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    Haberler Yaşam Malta’da Pelin Kaya’yı hayattan koparan caniden kan donduran sözler
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