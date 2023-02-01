Malta’da Pelin Kaya’yı hayattan koparan caniden kan donduran sözler

Pelin Kaya... 30 yaşında pırıl pırıl bir gençti. Geçtiğimiz yıl dil eğitimi için Malta'ya gitti. Ülkenin önde gelen bir mobilya firmasına iç mimar olarak işe girdi. 18 Ocak'ta tam da doğum gününü kutladığı gece Fransa-Malta vatandaşı J.C tarafından ezildi! Hayatını kaybetti. Uyuşturucu ve alkol bağımlısı katil için önceki gün yapılan duruşmaya Kaya Ailesi de gitti. J.C'nin "Ben psikopatım, bununla da gurur duyuyorum" demesi üzerine anne Çiçek Kaya baygınlık geçirdi. "Cehennemde yan" diyerek baygınlık geçirdi.
Acısını şu sözlerle dile getirdi: Malta'da kızımın işyerini ziyaret ettim. Masasını gördüm. Elinin izi olduğu kalemleri yanımda getirdim. Onları ömrüm boyunca saklayacağım.
Acısını şu sözlerle dile getirdi: Malta'da kızımın işyerini ziyaret ettim. Masasını gördüm. Elinin izi olduğu kalemleri yanımda getirdim. Onları ömrüm boyunca saklayacağım.