Maaş ’site’mi! Yöneticiye 72.500 TL...

Site aidatları gündemden düşmüyor. İstanbul Kadıköy'deki ünlü bir alışveriş merkezinin bitişiğindeki konut projesinin sakinleri hem aidatlar hem de site yönetiminin masrafları nedeniyle ayaklandı.
Yönetimin aidatları 15-20 bin lira aralığına yükselttiğini belirten site sakinleri, yöneticinin maaşını 72 bin 500 lira yaptığını iddia etti. Site sakinleri masraflardan da dert yandı: "5 kişi çalışanı olan yönetim ofisinin aylık çay-kahve gideri 17 bin lira. Araç kiralama 40 bin lira..."
Yönetimin aidatları 15-20 bin lira aralığına yükselttiğini belirten site sakinleri, yöneticinin maaşını 72 bin 500 lira yaptığını iddia etti. Site sakinleri masraflardan da dert yandı: "5 kişi çalışanı olan yönetim ofisinin aylık çay-kahve gideri 17 bin lira. Araç kiralama 40 bin lira..."