Alevleri gözyaşları içinde izlediler! Kocaeli'de yangın paniği! Mahalleli sokağa döküldü

Kocaeli'nin Derince ilçesinde üç katlı apartmanın ikinci katı alevlere teslim oldu. Mahalleyi sokağa döken yangında daire sahipleri gözyaşları içerisinde kalarak, çaresiz gözlerle yangını izledi. Yangından hiçbir vatandaş zarar görmezken, dumandan etkilenen 2 muhabbet kuşu ise telef oldu.
Yangın, Çınarlı Mahallesi Saka Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı 2. katta Serkan K. ve ailesinin yaşadığı daire bir anda alevler içerisinde yanmaya başladı. Duman ve kokuyu fark eden apartman sakinleri yardıma koştu. Alevleri gören sokak sakinleri ise panik içerisinde koşarak bölgeye geldi.
Apartman kısa sürede tahliye edilirken, durum da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler, yangını söndürebilmek için anında müdahaleye başladı. Merdivenle binanın ikinci kat balkonuna ulaşan ekipler hem içeriden hem dışarıdan müdahaleleri neticesinde yangını kontrol altına aldı. Binada dumandan etkilenen kimse olmazken, daire içerisinde kalan 2 muhabbet kuşu ise itfaiye erlerinin tüm müdahalelerine rağmen telef oldu.
GÖZYAŞLARI VE SİNİR KRİZLERİ İÇERİSİNDE İZLEDİLER
Oturdukları daire yanan aile ise durumu çaresizce gözyaşları içerisinde izlemekle yetindi. Tüm mahalleyi sokağa döken yangında, daire sahipleri zor sakinleştirildi. Mahalle muhtarı İbrahim Sümer, mağduriyet yaşayan aileye mahallece sahip çıkacaklarını ifade etti.