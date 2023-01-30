Alevleri gözyaşları içinde izlediler! Kocaeli'de yangın paniği! Mahalleli sokağa döküldü

Kocaeli'nin Derince ilçesinde üç katlı apartmanın ikinci katı alevlere teslim oldu. Mahalleyi sokağa döken yangında daire sahipleri gözyaşları içerisinde kalarak, çaresiz gözlerle yangını izledi. Yangından hiçbir vatandaş zarar görmezken, dumandan etkilenen 2 muhabbet kuşu ise telef oldu.

Yangın, Çınarlı Mahallesi Saka Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı 2. katta Serkan K. ve ailesinin yaşadığı daire bir anda alevler içerisinde yanmaya başladı. Duman ve kokuyu fark eden apartman sakinleri yardıma koştu. Alevleri gören sokak sakinleri ise panik içerisinde koşarak bölgeye geldi.