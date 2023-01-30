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    • Yaşam
    • 31.01.2023 06:09
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    • 31.01.2023 06:09
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    Ankara'da kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı

    Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, il genelinde gece saatlerinde etkisini artırdı. Yetkililer, trafiğe çıkacak sürücüleri yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kar yağışının sabah saatlerinde de sürmesi bekleniyor.

    AJANSLAR
    Başkent beyaza büründü

    Başkent Ankara'da beklenen kar yağışı başladı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Yağışın gece boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

    TUZLAMA YAPILIYOR
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, Ankara'nın merkezinde kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

    Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlarda, ara sokaklarda ve kırsal bölgelerde tuzlama çalışması yaptı.

    YAĞIŞ ETKİSİNİ ARTIRDI
    Kar yağışının gece boyunca aralıklarla devam etmesi beklenirken yetkililer, trafiğe çıkacak sürücüleri gece saatlerinde yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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