Ankara'da kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı

Başkent Ankara'da beklenen kar yağışı başladı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Yağışın gece boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, Ankara'nın merkezinde kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.