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    • Yaşam
    • 31.01.2023 08:24
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    • 31.01.2023 08:26
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    Son dakika: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

    Son dakika haberi... İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Sis nedeniyle Şehir Hatları'nın bazı seferleri de yapılamıyor.

    AJANSLAR
    Boğaz gemi trafiğine kapatıldı

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesinin 0.5 milin altına düştüğünün rapor edilmesi nedeniyle gemi trafiği, saat 06.38 itibarıyla çift yönlü askıya alınarak geçici olarak durduruldu.

    SEFERLER İPTAL EDİLDİ
    Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, sis sebebiyle seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabildiği, anlık güncellenen iptal seferlerin, "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği belirtildi.

    Etkili olan sis nedeniyle, Beykoz-Sarıyer ve Anadolukavağı-Üsküdar seferlerinin gerçekleştirilemediği kaydedildi.

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