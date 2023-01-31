Muğla'da zehir tacirlerine operasyon! 12'si tutuklandı

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kişi tutuklandı.

Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dört ay süren istihbari çalışmalar sonucu, 'Suç örgütü kurmak suretiyle uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan Köyceğiz merkezli Ortaca, Dalaman ve Fethiye ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyon ile 14 şüpheli gözaltına alındı.