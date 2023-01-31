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    • Yaşam
    • 31.01.2023 09:01
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    • 31.01.2023 09:02
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    Muğla'da zehir tacirlerine operasyon! 12'si tutuklandı

    Muğla'da zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Köyceğiz merkezli Ortaca, Dalaman ve Fethiye ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 12'si tutuklandı.

    Zehir tacirleri tutuklandı

    Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kişi tutuklandı.

    Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dört ay süren istihbari çalışmalar sonucu, 'Suç örgütü kurmak suretiyle uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan Köyceğiz merkezli Ortaca, Dalaman ve Fethiye ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyon ile 14 şüpheli gözaltına alındı.

    Şüpheliler tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

    12'Sİ TUTUKLANDI
    Adli makamlarca 12 şüpheli 'Suç örgütü kurmak suretiyle uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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    Haberler Yaşam Muğla'da zehir tacirlerine operasyon! 12'si tutuklandı
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