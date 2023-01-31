Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Sokakta infaz! Serdar Semiz boşanmak üzere olduğu eşını öldürdü, sonra baldızına mesaj attı

    İstanbul'da Serdar Semiz, boşanma aşamasında olduğu eşi Canan Semiz'i sokak ortasında katletti. Cani kocanın eşini vahşice öldürdükten sonra baldınızına 'Canan'ı öldürdüm' şeklinde mesaj attığı ortaya çıktı. İşte sizler için derlediğimiz 31 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Sokakta infaz

    İstanbul'da Serdar Semiz, boşanma aşamasında olduğu eşi Canan Semiz'i sokak ortasında silahlı saldırıda katletti. Önceki gece 00.30 sıralarında Esenler'de Serdar Semiz, eşi Canan Semiz ile sokakta tartıştığı sırada silahını ateşledi. Kurşun yağmurunda ağır yaralanan kadın, hastanede hayatını kaybetti. Katil, polis tarafından yakalandı. Adli Tıp'ta giderek kız kardeşinin cansız bedenini teslim alan abla Ülkü Uz, katilin cinayet sonrası kendisine, 'Canan'ı öldürdüm' şeklinde mesaj attığını söyledi. Ülkü Uz, 16 yaşındaki yeğeni S.S'nin 6 yıl önce amcası S.S.(27) tarafından istismar edildiğini, bu nedenle boşanma davası açtıklarını öne sürdü. Ülkü Uz, amca S.S.'nin 3 yıl hapis yattığını aktardı. 3 yıldır süren olayların kadın cinayeti ile sonuçlandığını kaydeden Uz, kardeşini Samsun'da toprağa vereceklerini söyledi. Huzeyfe ATICI



    CESEDİ BAZANIN ALTINDA SAKLADIM
    Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, geçen yıl ağustos ayında kaybolan evli 1 çocuk annesi Mine Kocadağ'ın (25), eşi Mithat Kocadağ (31) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Eşini öldürdüğünü itiraf eden zanlının gösterdiği adreste talihsiz kadının cesedi de bulundu. Kocadağ. "Tartıştıktan sonra ittirince yere düştü. Kafasını vurdu ve öldü. Cesedi bazanın altında 2 gün boyunca sakladım. Daha sonra gömdüm" dedi.



    KALPLER PARAMPARÇA
    Van İpekyolu'nda Mete Durna, arkadaşlarıyla oynadığı sırada bir köpeğin saldırısına uğradı. Boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Durna, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Köpeğin sahibi olduğu tespit edilen H.K, ekiplerce gözaltına alındı. Olayı gören mahalledeki caminin imamı Muhammet Emin Küçük, "Çocuklar sitenin bahçesinde top oynuyordu. Birden bana 'çabuk yetiş bir şeyler oluyor' diye seslendiler. Gidip baktığımda köpek çocuğun boğazını ısırıyordu. Köpeğe bağırdım, bana da saldırdı. Daha sonra uzaklaştı. Sağlık ekibi gelene kadar çocuğun boğazına tampon yaptım" dedi.



        101 MİLYON DEVRETTİ
        6+joker bilen çıkmayınca 101 milyon 843 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 218 bin 214'er, 4 bilenler 3 bin 427'şer, 3 bilenler 244'er, 2 bilenler 23'er lira alacak.



        BİR TALİHLİYE 287 BİN LİRA
        10 bilen bir kişi, 287 bin lira kazandı. 9 bilenler 6 bin 117'şer, 8 bilenler 431'er, 7 bilenler 86'şar, 6 bilenler 16'şar, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 14'er lira alacak.



        13 ŞUBAT KRİZİ
        Başkan Erdoğan, seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, önceki gün 6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının 13 Şubat'ta açıklanacağını bildirdi. Ancak ittifakın diğer üyelerinin bu gelişmeden habersiz olduğu ortaya çıktı. İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını yalanladı. Zorlu, "Bize 13 Şubat'ta aday açıklanmasına yönelik bir bilgi gelmedi" ifadesini kullandı.



            TEHDİT WAR!
            İngiltere eski Başbakanı Boris Johnson, BBC'nin hazırladığı belgeselde ilginç açıklamalar yaptı. Rusya lideri Vladimir Putin ile yaptığı bir telefon konuşmasının ayrıntılarını anlattı: 'Ukrayna'yı işgal etmelerinin mutlak bir felaket olacağı' konusunda Putin'i uyardım. 'Boris, seni incitmek istemiyorum ama bu füzeyle sadece bir dakika sürer' diyerek beni tehdit etti. Benimle dalga geçti.



            HAKARET 'KOL' GEZİYOR
            Trabzon'un Sürmene İlçesi'nde manav Yasin Kol'un (39), Süper Lig hakemi Yasin Kol ile fiziksel benzerliği ve aynı adı-soyadı taşıması başına dert oldu. Maçlardan sonra sosyal medyadan hesabının hakeme ait olduğunu sanan taraftarların tepki, hakaret ve küfürlerine maruz kalan Kol, suç duyurusuyla çözüm arıyor. Yaşananlara üzüldüğünü söyleyen Kol, "Yasin Kol maçı yönetiyor, hakaretleri ben ve ailem yiyoruz" diyor.



            ÇOK 'MANE'Lİ
            Dünyanın en popüler futbolcuları, sahadaki yetenekleriyle hayran bıraktı. Saha dışındaki yardımlarıyla da takdir topladı. Gündemde bu kez Senegalli yıldız Sadio Mane vardı. Bayern Münih forması giyen yıldız oyuncu, tam bir yardım meleği çıktı. Ülkesinde önemli yatırımlara imza attı. Memleketi Bambaly'de kimsesizleri adeta kucakladı. Doğduğu köyü yeniden yapılandırdı. Tecrübeli futbolcu, Bambaly'de 600 bin dolarlık bir hastane ile 300 bin dolarlık okul yaptırdı! Buradaki okul ve hastanelerden yüzlerce insan faydalandı. Sadio Mane'nin ayrıca her aileye ayda 100 dolar verdiği ortaya çıktı. Doğduğu köye 4G internet de sağlayan Mane, bununla da kalmadı! Bir postanenin inşasına başladı.



                KÜÇÜK SAVAŞÇI
                STREP-A bakterisi tüm dünyayı sardı! Yüzlerce kişiyi hayattan kopardı. Türkiye'de de görülmeye başladı! Ankara'da yaşayan Aras Sönmez (3), katil bakteri nedeniyle 11 Ocak'ta hayata gözlerini kapadı. Son vaka ise Hatay'daydı! Verda Nur Küçük (9), 6 Ocak'ta rahatsızlandı. Bademcikleri ve dili şişti, vücudunda döküntüler oluşmaya başladı! Yapılan kontrollerde vücudunda Strep-A bakterisine rastlandı! Tedavi altına alındı. 21 gün boyunca savaştı! İlaç tedavisiyle hastalığı atlattı. Doç. Dr. Çiğdem El, "Verda Nur su bile içemiyordu. Ancak şu an iyi durumda" ifadesini kullandı.



                TEMİZ KALPLI
                Bolu'da temizlik işçisi Beradiye Şimşek, hafta sonu görevinin başına geçti. Kısa bir süre para yatırmak için ATM'ye gitti! Bu sırada, para haznesinde unutulmuş bin TL fark etti! Hemen durumu bankaya bildirdi. Ancak hafta sonu olması nedeniyle görevliler parayı mesai günlerinde getirmesini istedi! O da dün söz verdiği gibi bankaya gitti. Parayı önce yetkililere ardından sahibine teslim etti. "Parayı almayı düşünmedim. Zaten helal para kazanıyorum. Başkasının parasında gözüm yok. Hiçbir zaman da başkasının parasında gözüm olmadı" dedi.



                'KAYIP'TO!
                ABD'de Dr Ruja Ignatova, kurduğu kripto para borsası "OneCoin'le dünyanın dört bir yanından binlerce insandan 4 milyar dolardan fazla para topladı. Mütevazı bir göçmen ailesinin kızıyken bir anda milyarderliğe uzandı. Dolandırıcı olduğu ortaya çıkınca da bir uçağa atladı. Kendisinden bir daha haber alınamadı. "Kripto Kraliçesi" olarak FBI tarafından her yerde arandı. İzine rastlanmadı. Oxford eğitimli dolandırıcı, bir süre önce Londra'daki lüks çatı katını internetten 12.5 milyon sterline satışa çıkardı. Emlak şirketi, kötü şöhretli kripto para kraliçesiyle bağlantıları olduğu ortaya çıkınca, listeyi hızla kaldırdı. Şimdi FBI, dolandırıcı kadını yakalamak için yeni izler aramaya başladı.



                    'HAM'BURGER
                    Ülkesinin yanı sıra Amerika, Brezilya ve Arjantin'de yemek yeme yarışmalarına katılan James Webby, Türkiye'de de 6 ilde başarı elde etti. Kastamonu'da katıldığı yarışmada 25 hamburger ve bir litre kolayı 51 dakika 36 saniyede bitirdi. 5 bin lira nakit ve 50 bin lira değerindeki cep telefonu elde etti. Webby "Tüm ülkelerdeki yarışmalara tek tek gidip hepsini kazanmak istiyorum. En büyük hayalim bu" dedi.



                    BEYAZ KITA'YA 7'NCİ SEFER
                    Türk bilim insanları, dünyanın kara kutusunu keşfetmek üzere Antarktika'ya yeni yolculuğa çıktı. TÜBİ- TAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsünce sürdürülen çalışmaları kapsamında 7'nci Ulusal Antarktika Bilim Seferi dün başladı. 19 Türk, 2 Ekvador ve 1 Kolombiyalı bilim insanın yer alacağı sefere, ilk kez liseli 3 kız öğrenci Azra Ayşe Bıçakcı, Hilal Başak Demirel ve Zeynep İpek Yanmaz da katıldı.

                    CEZADAN 'KEÇİ'MADILAR
                    Tunceli'de 4 kaçak avcı, yaban keçisi avladı. Kan izlerinden yakalandı. Toplam 270 bin TL para cezasına çarptırıldı.

                    SON YEMEK BİTMİYOR
                    ABD'nin Oklahoma eyaletinde bir otel müdürünü vahşice öldürmekten 1998'de küm giyen Richard Glossip'in 2014 yılında idam edilmesine karar verildi. Ancak 2014'ten beri 3 kez son yemeğini yiyen ve 7 kez infazdan dönen adam hala umutlu. Hukuk sistemindeki açıkları kullanan Glossip'in avukatları, ABD'de gündem oldu.

                    ALİ DOĞAN TARİHE GEÇTİ
                    Kuzey Ren Vestfalya'daki Minden Lübecke Bölgesi'ndeki seçimi ikinci turda kazanan Ali Doğan, Almanya tarihine geçti. Bielefeld Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Ali Doğan ikinci turda oyların yüzde 55,8'ini, rakibi Jörg-Michael Schrader ise yüzde 44,2'sini aldı. Böylece Doğan,Almanya'da kaymakamlık makamına gelen ilk Türk oldu.

                    O ANNE TUTUKLANDI
                    Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 2 yaşındaki M. bebeğin işkence sonucu ölümüyle ilgili gözaltına alınan annesi Güler K.'nın da aralarında bulunduğu 4 kişi adliyeye sevk edildi. Vücudunda sigara söndürüldüğü ve darp izleri olduğu belirlenen M. bebeğin kafasının duvara çarpıldığı, vücudunun birçok yerinde ise morluklar olduğu öğrenildi. Beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen bebeğin kesin ölüm nedeni otopside belli olacak. Şüphelilerin bebeğin ölümüyle ilgili suçu üstlenmediği öğrenilirken, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Anne, V.Y. ve A.E. tutuklanırken, Y.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bayram COŞKUN

                    GECEKONDUDA KORKUTAN YANGIN
                    İstanbul Şişli Yayla Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir gecekonduda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ekiplerin yangını 4 saat süren bir çalışma sonrasında söndürebildi. Yangında ca kaybı yaşanmazken, yetkililer ilk incelemede elektrik kaçağına dikkat çekti.

                    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Hangi Kredi
                    Haberler Yaşam Sokakta infaz! Serdar Semiz boşanmak üzere olduğu eşını öldürdü, sonra baldızına mesaj attı
                        SON DAKİKA