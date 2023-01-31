Sokakta infaz! Serdar Semiz boşanmak üzere olduğu eşını öldürdü, sonra baldızına mesaj attı





BEYAZ KITA'YA 7'NCİ SEFER

Türk bilim insanları, dünyanın kara kutusunu keşfetmek üzere Antarktika'ya yeni yolculuğa çıktı. TÜBİ- TAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsünce sürdürülen çalışmaları kapsamında 7'nci Ulusal Antarktika Bilim Seferi dün başladı. 19 Türk, 2 Ekvador ve 1 Kolombiyalı bilim insanın yer alacağı sefere, ilk kez liseli 3 kız öğrenci Azra Ayşe Bıçakcı, Hilal Başak Demirel ve Zeynep İpek Yanmaz da katıldı.



CEZADAN 'KEÇİ'MADILAR

Tunceli'de 4 kaçak avcı, yaban keçisi avladı. Kan izlerinden yakalandı. Toplam 270 bin TL para cezasına çarptırıldı.



SON YEMEK BİTMİYOR

ABD'nin Oklahoma eyaletinde bir otel müdürünü vahşice öldürmekten 1998'de hüküm giyen Richard Glossip'in 2014 yılında idam edilmesine karar verildi. Ancak 2014'ten beri 3 kez son yemeğini yiyen ve 7 kez infazdan dönen adam hala umutlu. Hukuk sistemindeki açıkları kullanan Glossip'in avukatları, ABD'de gündem oldu.



ALİ DOĞAN TARİHE GEÇTİ

Kuzey Ren Vestfalya'daki Minden Lübecke Bölgesi'ndeki seçimi ikinci turda kazanan Ali Doğan, Almanya tarihine geçti. Bielefeld Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Ali Doğan ikinci turda oyların yüzde 55,8'ini, rakibi Jörg-Michael Schrader ise yüzde 44,2'sini aldı. Böylece Doğan,Almanya'da kaymakamlık makamına gelen ilk Türk oldu.



O ANNE TUTUKLANDI

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 2 yaşındaki M. bebeğin işkence sonucu ölümüyle ilgili gözaltına alınan annesi Güler K.'nın da aralarında bulunduğu 4 kişi adliyeye sevk edildi. Vücudunda sigara söndürüldüğü ve darp izleri olduğu belirlenen M. bebeğin kafasının duvara çarpıldığı, vücudunun birçok yerinde ise morluklar olduğu öğrenildi. Beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen bebeğin kesin ölüm nedeni otopside belli olacak. Şüphelilerin bebeğin ölümüyle ilgili suçu üstlenmediği öğrenilirken, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Anne, V.Y. ve A.E. tutuklanırken, Y.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bayram COŞKUN



GECEKONDUDA KORKUTAN YANGIN

İstanbul Şişli Yayla Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir gecekonduda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ekiplerin yangını 4 saat süren bir çalışma sonrasında söndürebildi. Yangında ca kaybı yaşanmazken, yetkililer ilk incelemede elektrik kaçağına dikkat çekti.

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