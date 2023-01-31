Sokakta infaz! Serdar Semiz boşanmak üzere olduğu eşını öldürdü, sonra baldızına mesaj attı

İstanbul'da Serdar Semiz, boşanma aşamasında olduğu eşi Canan Semiz'i sokak ortasında silahlı saldırıda katletti. Önceki gece 00.30 sıralarında Esenler'de Serdar Semiz, eşi Canan Semiz ile sokakta tartıştığı sırada silahını ateşledi. Kurşun yağmurunda ağır yaralanan kadın, hastanede hayatını kaybetti. Katil, polis tarafından yakalandı. Adli Tıp'ta giderek kız kardeşinin cansız bedenini teslim alan abla Ülkü Uz, katilin cinayet sonrası kendisine, 'Canan'ı öldürdüm' şeklinde mesaj attığını söyledi. Ülkü Uz, 16 yaşındaki yeğeni S.S'nin 6 yıl önce amcası S.S.(27) tarafından istismar edildiğini, bu nedenle boşanma davası açtıklarını öne sürdü. Ülkü Uz, amca S.S.'nin 3 yıl hapis yattığını aktardı. 3 yıldır süren olayların kadın cinayeti ile sonuçlandığını kaydeden Uz, kardeşini Samsun'da toprağa vereceklerini söyledi. Huzeyfe ATICI
CESEDİ BAZANIN ALTINDA SAKLADIM
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, geçen yıl ağustos ayında kaybolan evli 1 çocuk annesi Mine Kocadağ'ın (25), eşi Mithat Kocadağ (31) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Eşini öldürdüğünü itiraf eden zanlının gösterdiği adreste talihsiz kadının cesedi de bulundu. Kocadağ. "Tartıştıktan sonra ittirince yere düştü. Kafasını vurdu ve öldü. Cesedi bazanın altında 2 gün boyunca sakladım. Daha sonra gömdüm" dedi.
KALPLER PARAMPARÇA
Van İpekyolu'nda Mete Durna, arkadaşlarıyla oynadığı sırada bir köpeğin saldırısına uğradı. Boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Durna, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Köpeğin sahibi olduğu tespit edilen H.K, ekiplerce gözaltına alındı. Olayı gören mahalledeki caminin imamı Muhammet Emin Küçük, "Çocuklar sitenin bahçesinde top oynuyordu. Birden bana 'çabuk yetiş bir şeyler oluyor' diye seslendiler. Gidip baktığımda köpek çocuğun boğazını ısırıyordu. Köpeğe bağırdım, bana da saldırdı. Daha sonra uzaklaştı. Sağlık ekibi gelene kadar çocuğun boğazına tampon yaptım" dedi.