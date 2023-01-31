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    • Yaşam
    • 31.01.2023 15:54
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    • 31.01.2023 15:56
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    Samsun'da acı olay! 1 yaşındaki bebek Ömer Halis Dursun yangında hayatını kaybetti

    Samsun'da acı bir olay yaşandı. Bir evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebek Ömer Halis Dursun yaşamını yitirdi. İtfaiye tarafından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

    Acı olay! 1 yaşındaki bebek öldü

    Samsun'un Alaçam ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebek Ömer Halis Dursun hayatını kaybetti.

    Fatih Mahallesi Hürriyet Sokak'ta bir apartmanın birinci katında bulunan dairede patlamanın ardından yangın çıktı.

    Bu sırada çöpü atmak için dışarı çıkan ev sahibi kadın, iki çocuğunun içeride olduğunu belirterek eve girdi.

    1 YAŞINDAKİ ÖMER HALİS DURSUN HAYATINI KAYBETTİ
    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince evde bulunan anne ile bir çocuğu kurtarıldı, 1 yaşındaki Ömer Halis Dursun'un ise hayatını kaybettiği belirlendi.
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        Haberler Yaşam Samsun'da acı olay! 1 yaşındaki bebek Ömer Halis Dursun yangında hayatını kaybetti
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